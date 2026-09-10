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БРИКС на саммите в Дели проверит, способен ли блок бросить вызов США

БРИКС на саммите в Дели проверит, способен ли блок бросить вызов США - 10.09.2026, ПРАЙМ

БРИКС на саммите в Дели проверит, способен ли блок бросить вызов США

Лидеры БРИКС соберутся в Нью-Дели 12–13 сентября на ежегодный саммит, который станет определяющим моментом для группы. Растущее экономическое и политическое... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:11+0300

2026-09-10T11:11+0300

2026-09-10T11:11+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лидеры БРИКС соберутся в Нью-Дели 12–13 сентября на ежегодный саммит, который станет определяющим моментом для группы. Растущее экономическое и политическое влияние блока уже вызвало раздражение президента США Дональда Трампа, который в прошлом году пригрозил дополнительными тарифами странам, поддерживающим то, что он назвал "антиамериканской политикой". Саммит проверит, сможет ли БРИКС преодолеть внутренние разногласия и предпринять конкретные действия, способные повлиять на мировой порядок, или же он останется лишь площадкой для разговоров, пишет Bloomberg.Термин BRIC был введен в 2001 году экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом, чтобы привлечь внимание к быстрому росту Бразилии, России, Индии и Китая. Позже четыре страны приняли эту концепцию, стремясь усилить коллективное влияние на мировой арене. Южная Африка присоединилась в 2010 году, добавив букву "S". За последние два года группа расширилась: в 2024 году в нее вошли Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет, а в 2025-м — Индонезия. Саудовская Аравия указана как новый член на сайте БРИКС, хотя официально membership не подтвердила. Существует также категория "стран-партнеров", куда входят Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Турция в 2024 году заявила, что ей предложили статус партнера, но процесс застопорился.БРИКС все активнее позиционирует себя как противовес западным группам, таким как "Большая семерка", и выступает за более многополярный мировой порядок. Группа настаивает на расширении представительства развивающихся стран в МВФ и Всемирном банке, а также продвигает использование валют, отличных от доллара. Экономическое сотрудничество — еще один приоритет: создан аварийный резервный фонд на 100 миллиардов долларов и Новый банк развития, который с 2015 года одобрил около 44 миллиардов долларов на проекты в области воды, транспорта и инфраструктуры.Главные темы саммита — экономическая неопределенность, вызванная войнами на Ближнем Востоке и в Украине, которые нарушают мировую торговлю и способствуют росту цен на энергию, удобрения и продукты питания. Быстрое развитие искусственного интеллекта и его потенциал привести к массовым потерям рабочих мест — еще одна тревожная проблема: США и Китай находятся в авангарде, тогда как многие развивающиеся экономики рискуют отстать. Усугубляющийся климатический кризис также станет серьезной темой, поскольку экстремальные погодные явления становятся все более частыми, а у развивающихся стран меньше ресурсов для адаптации.Однако достижение консенсуса осложняется разнородностью интересов. Война на Ближнем Востоке — яркий пример. БРИКС осудил авиаудары США по Ирану в 2025 году как нарушение международного права, но единого заявления по войне, начатой США и Израилем в феврале, так и не выпустил. ОАЭ, принимающие американские базы и тесно связанные с Вашингтоном, сами стали объектом иранских ракет и дронов, что усложняет выработку общей позиции. Египет, крупный получатель помощи США, вряд ли займет позицию, которая вызовет раздражение Трампа. Война России в Украине также выявила разногласия: Египет и Индонезия голосовали за резолюцию ООН с требованием безоговорочного вывода российских войск, тогда как другие члены БРИКС воздержались или голосовали против.Торговые отношения с США — еще одно испытание. Большинство стран БРИКС выступают против протекционистской политики Трампа, но их реакции различаются: одни пообещали увеличить инвестиции в США и открыть рынки, другие, особенно Китай, заняли конфронтационную позицию и ответили собственными пошлинами. Трамп неоднократно называл БРИКС "маленькой группой", которая "быстро исчезает", отвергал попытки сократить зависимость от доллара и предупреждал о тарифах для тех, кто подрывает американскую валюту. Членство Ирана создает дополнительную напряженность: США добиваются его полной экономической изоляции, тогда как БРИКС стремится углублять торговлю. Угрозы санкций против стран, ведущих бизнес с Тегераном, уже отвергли Китай и другие участники.

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сша, китай, мировая экономика, иран, дональд трамп, bloomberg, goldman sachs, мвф