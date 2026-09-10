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Дедолларизация по-новому: БРИКС наступает на доллар без единой валюты

Дедолларизация по-новому: БРИКС наступает на доллар без единой валюты - 10.09.2026, ПРАЙМ

Дедолларизация по-новому: БРИКС наступает на доллар без единой валюты

Страны БРИКС намерены постепенно ослаблять доминирование доллара, развивая собственные платежные системы и расширяя использование национальных валют, пишет... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:08+0300

2026-09-10T13:08+0300

2026-09-10T13:08+0300

рынок

мировая экономика

китай

индия

дмитрий песков

пекин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС намерены постепенно ослаблять доминирование доллара, развивая собственные платежные системы и расширяя использование национальных валют, пишет ИноСМИ со ссылкой на Berliner Zeitung. О создании единой валюты речи пока не идет — вместо этого обсуждаются менее эффектные, но потенциально более значимые меры: расширение торговли в национальных валютах, создание альтернативных платежных систем и развитие собственной финансовой инфраструктуры.В основе этих дискуссий лежит исключительное положение доллара США в международной финансовой системе. На американскую валюту приходится значительная часть мировой торговли, международного кредитования и валютных резервов. Для России зависимость от западной финансовой инфраструктуры стала особенно ощутимой после начала конфликта на Украине. Китай давно рассматривает доминирование доллара как стратегический риск, а Индия стремится к большей финансовой самостоятельности, не желая ориентироваться ни на Вашингтон, ни на Пекин.Процесс дедолларизации начался задолго до украинского конфликта. В 2015 году БРИКС запустил Новый банк развития, а Китай создал Систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Россия после санкций 2014 года разработала Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Наиболее заметных результатов удалось добиться в двусторонней торговле: Китай и Россия практически полностью перешли на расчеты в юанях и рублях, а Россия и Индия — в рублях и рупиях.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 сентября 2026 года, Россия не рассматривает дедолларизацию как политическую цель и открыта для любых приемлемых способов расчетов. Это свидетельствует о существенном расхождении между политической риторикой и экономической практикой.Для Китая дедолларизация — часть более масштабного проекта по расширению использования юаня. Пекин развивает систему CIPS, двусторонние валютные соглашения и цифровые платежные технологии. Особое значение могут приобрести цифровые валюты центральных банков: проект mBridge с участием Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии призван сделать трансграничные расчеты быстрее и дешевле. Индия придерживается более осторожной стратегии, делая ставку на двусторонние соглашения и систему мгновенных платежей UPI.На саммите в Нью-Дели, который пройдет 12–13 сентября, основное внимание будет уделено расширению расчетов в национальных валютах и интеграции платежных систем. Ключевым шагом может стать создание совместимой инфраструктуры, позволяющей компаниям напрямую платить в юанях или рупиях без использования доллара как промежуточной валюты.Однако создание единой валюты БРИКС пока невозможно из-за слишком больших разногласий между странами. Китай имеет огромный положительный торговый баланс, Индия стремится сохранить независимость денежно-кредитной политики, а России прежде всего нужны устойчивые к санкциям платежные каналы. Доллар по-прежнему занимает около 57% мировых валютных резервов, а альтернативные системы уступают SWIFT по охвату. Поэтому дедолларизация БРИКС — это долгосрочный процесс, а не одномоментный отказ от американской валюты.

китай

индия

пекин

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рынок, мировая экономика, китай, индия, дмитрий песков, пекин