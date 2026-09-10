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В Бугульме ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Бугульме ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Бугульме ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы, сообщила Росавиация. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T23:11+0300
2026-09-10T23:11+0300
2026-09-10T23:11+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Бугульма... Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В Бугульме ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов