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В Бугульме ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Бугульме ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Бугульме ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы, сообщила Росавиация. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T23:11+0300

2026-09-10T23:11+0300

2026-09-10T23:11+0300

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росавиация

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Бугульма... Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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