https://1prime.ru/20260910/canpack-873208084.html

Canpack полностью ушел из России

Canpack полностью ушел из России - 10.09.2026, ПРАЙМ

Canpack полностью ушел из России

Производитель алюминиевых банок для напитков и стеклянных бутылок Canpack полностью ушел из России, продав доли участия в предприятиях в стране, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:18+0300

бизнес

россия

промышленность

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Производитель алюминиевых банок для напитков и стеклянных бутылок Canpack полностью ушел из России, продав доли участия в предприятиях в стране, следует из пресс-релиза компании. "Canpack Group, Inc. сегодня объявил о полном выходе из России путем продажи оставшихся номинальных долей участия в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю", - говорится в сообщении. Отмечается, что через дочерние компании Canpack заключила соглашение о продаже долей участия стороннему покупателю за 122 миллиона долларов. "После получения всех необходимых разрешений со стороны государственных органов сделка по продаже была завершена 10 сентября 2026 года", - пишет компания. Согласно указу президента России Владимира Путина, вступившему в силу 31 декабря 2025 года, 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак", принадлежащих Canpack, и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак Завод упаковки", принадлежащих компании Tapon France, были переданы во временное управление ООО "СтальЭлемент". Как добавляет компания, в результате этого Canpack утратила всякий финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими предприятиями, активами и персоналом, хотя некоторые дочерние ее компании оставались номинальными акционерами российских предприятий. Canpack также исключила предприятия в стране из консолидированной отчетности и отразила убыток в размере 354,7 миллиона долларов. Canpack входит в Giorgi Global Holdings. Компания занимается производством алюминиевых банок для напитков, стеклянных бутылок и металлических крышек. Штат Canpack насчитывает около 8500 человек, подразделения компании расположены в 15 странах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, владимир путин