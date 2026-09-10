https://1prime.ru/20260910/canpack-873208084.html
Canpack полностью ушел из России
Canpack полностью ушел из России - 10.09.2026, ПРАЙМ
Canpack полностью ушел из России
Производитель алюминиевых банок для напитков и стеклянных бутылок Canpack полностью ушел из России, продав доли участия в предприятиях в стране, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:16+0300
2026-09-10T22:16+0300
2026-09-10T22:18+0300
бизнес
россия
промышленность
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Производитель алюминиевых банок для напитков и стеклянных бутылок Canpack полностью ушел из России, продав доли участия в предприятиях в стране, следует из пресс-релиза компании. "Canpack Group, Inc. сегодня объявил о полном выходе из России путем продажи оставшихся номинальных долей участия в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю", - говорится в сообщении. Отмечается, что через дочерние компании Canpack заключила соглашение о продаже долей участия стороннему покупателю за 122 миллиона долларов. "После получения всех необходимых разрешений со стороны государственных органов сделка по продаже была завершена 10 сентября 2026 года", - пишет компания. Согласно указу президента России Владимира Путина, вступившему в силу 31 декабря 2025 года, 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак", принадлежащих Canpack, и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак Завод упаковки", принадлежащих компании Tapon France, были переданы во временное управление ООО "СтальЭлемент". Как добавляет компания, в результате этого Canpack утратила всякий финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими предприятиями, активами и персоналом, хотя некоторые дочерние ее компании оставались номинальными акционерами российских предприятий. Canpack также исключила предприятия в стране из консолидированной отчетности и отразила убыток в размере 354,7 миллиона долларов. Canpack входит в Giorgi Global Holdings. Компания занимается производством алюминиевых банок для напитков, стеклянных бутылок и металлических крышек. Штат Canpack насчитывает около 8500 человек, подразделения компании расположены в 15 странах.
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бизнес, россия, промышленность, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин
Canpack полностью ушел из России
Производитель банок и бутылок Canpack объявила о полном уходе из России
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Производитель алюминиевых банок для напитков и стеклянных бутылок Canpack полностью ушел из России, продав доли участия в предприятиях в стране, следует из пресс-релиза компании.
"Canpack Group, Inc. сегодня объявил о полном выходе из России путем продажи оставшихся номинальных долей участия в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через дочерние компании Canpack заключила соглашение о продаже долей участия стороннему покупателю за 122 миллиона долларов.
"После получения всех необходимых разрешений со стороны государственных органов сделка по продаже была завершена 10 сентября 2026 года", - пишет компания.
Согласно указу президента России Владимира Путина, вступившему в силу 31 декабря 2025 года, 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак", принадлежащих Canpack, и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак Завод упаковки", принадлежащих компании Tapon France, были переданы во временное управление ООО "СтальЭлемент".
Как добавляет компания, в результате этого Canpack утратила всякий финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими предприятиями, активами и персоналом, хотя некоторые дочерние ее компании оставались номинальными акционерами российских предприятий. Canpack также исключила предприятия в стране из консолидированной отчетности и отразила убыток в размере 354,7 миллиона долларов.
Canpack входит в Giorgi Global Holdings. Компания занимается производством алюминиевых банок для напитков, стеклянных бутылок и металлических крышек. Штат Canpack насчитывает около 8500 человек, подразделения компании расположены в 15 странах.