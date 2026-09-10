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Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн"
Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн"
Китай в четверг осуществил 666-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", которая является основой всей космической программы страны, на орбиту выведены шесть... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:01+0300
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технологии
китай
космос
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ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Китай в четверг осуществил 666-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", которая является основой всей космической программы страны, на орбиту выведены шесть спутников дистанционного зондирования Земли, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). "Ракета-носитель "Чанчжэн-4В" стартовала в 17.00 (12.00 мск) 10 сентября с космодрома Цзюцюань (в провинции Ганьсу на северо-западе Китая – ред.)", - говорится в сообщении корпорации. Отмечается, что в рамках запуска на орбиту успешно выведены спутники "Яогань-53-1", "Яогань-53-2" и "Яогань-53-3", а также "Яогань-56-1", "Яогань-56-2" и "Яогань-56-3", миссия признана успешной. "Этот запуск стал 666-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн"", - сообщила корпорация. Выведенные на орбиту спутники будут использоваться для научных экспериментов, изучения природных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также предупреждения стихийных бедствий и уменьшения их последствий.
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технологии, китай, космос
Технологии, КИТАЙ, КОСМОС
Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн"
Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн", на орбиту вывели 6 спутников
ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Китай в четверг осуществил 666-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", которая является основой всей космической программы страны, на орбиту выведены шесть спутников дистанционного зондирования Земли, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
"Ракета-носитель "Чанчжэн-4В" стартовала в 17.00 (12.00 мск) 10 сентября с космодрома Цзюцюань (в провинции Ганьсу на северо-западе Китая
– ред.)", - говорится в сообщении корпорации.
Отмечается, что в рамках запуска на орбиту успешно выведены спутники "Яогань-53-1", "Яогань-53-2" и "Яогань-53-3", а также "Яогань-56-1", "Яогань-56-2" и "Яогань-56-3", миссия признана успешной.
"Этот запуск стал 666-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн"", - сообщила корпорация.
Выведенные на орбиту спутники будут использоваться для научных экспериментов, изучения природных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также предупреждения стихийных бедствий и уменьшения их последствий.