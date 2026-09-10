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Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн"

Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн" - 10.09.2026, ПРАЙМ

Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя "Чанчжэн"

Китай в четверг осуществил 666-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", которая является основой всей космической программы страны, на орбиту выведены шесть... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:01+0300

2026-09-10T15:01+0300

2026-09-10T15:01+0300

технологии

китай

космос

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ПЕКИН, 10 сен – ПРАЙМ. Китай в четверг осуществил 666-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн", которая является основой всей космической программы страны, на орбиту выведены шесть спутников дистанционного зондирования Земли, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC). "Ракета-носитель "Чанчжэн-4В" стартовала в 17.00 (12.00 мск) 10 сентября с космодрома Цзюцюань (в провинции Ганьсу на северо-западе Китая – ред.)", - говорится в сообщении корпорации. Отмечается, что в рамках запуска на орбиту успешно выведены спутники "Яогань-53-1", "Яогань-53-2" и "Яогань-53-3", а также "Яогань-56-1", "Яогань-56-2" и "Яогань-56-3", миссия признана успешной. "Этот запуск стал 666-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн"", - сообщила корпорация. Выведенные на орбиту спутники будут использоваться для научных экспериментов, изучения природных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также предупреждения стихийных бедствий и уменьшения их последствий.

китай

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технологии, китай, космос