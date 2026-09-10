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Минпромторг поддержал внедрение роботов в розничной торговле - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг поддержал внедрение роботов в розничной торговле
Минпромторг поддержал внедрение роботов в розничной торговле - 10.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг поддержал внедрение роботов в розничной торговле
Минпромторг России концептуально поддерживает внедрение роботизированных решений в розничной торговле, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:04+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России концептуально поддерживает внедрение роботизированных решений в розничной торговле, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы ведомства Роман Чекушов. "Министерство концептуально поддерживает внедрение роботизированных и автоматизированных решений в розничной торговле, соответствующие направления работы реализуются в рамках отраслевой программы повышения производительности труда", - сказал Чекушов. Он отметил, что в настоящее время роботы уже используются в работе распределительных центров торговых сетей, на торговых объектах, в дарксторах. Роботизированные системы на складах и распределительных центрах внедряют X5, "Магнит", "Вкусвилл", "Лента" и другие торговые сети. "Также в целях оптимизации сегмента курьерской доставки используются роботы-доставщики от компании "Яндекс". По итогам второго квартала 2026 года флот роботов-доставщиков превысил 1000 единиц, а с 2019 года ими реализовано более 1 миллиона успешно доставленных заказов", – подчеркнул Чекушов.
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технологии, россия, минпромторг, x5 retail group, магнит
Технологии, РОССИЯ, Минпромторг, X5 Retail Group, Магнит
12:04 10.09.2026
 
Минпромторг поддержал внедрение роботов в розничной торговле

Чекушов: Минпромторг поддерживает внедрение роботизированных решений в торговле

© РИА Новости . Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкРобот-доставщик
Робот-доставщик - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России концептуально поддерживает внедрение роботизированных решений в розничной торговле, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы ведомства Роман Чекушов.
"Министерство концептуально поддерживает внедрение роботизированных и автоматизированных решений в розничной торговле, соответствующие направления работы реализуются в рамках отраслевой программы повышения производительности труда", - сказал Чекушов.
Он отметил, что в настоящее время роботы уже используются в работе распределительных центров торговых сетей, на торговых объектах, в дарксторах. Роботизированные системы на складах и распределительных центрах внедряют X5, "Магнит", "Вкусвилл", "Лента" и другие торговые сети.
"Также в целях оптимизации сегмента курьерской доставки используются роботы-доставщики от компании "Яндекс". По итогам второго квартала 2026 года флот роботов-доставщиков превысил 1000 единиц, а с 2019 года ими реализовано более 1 миллиона успешно доставленных заказов", – подчеркнул Чекушов.
 
ТехнологииРОССИЯМинпромторгX5 Retail GroupМагнит
 
 
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