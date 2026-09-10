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Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России

Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России - 10.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России

Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с Китаем является приоритетом для российской внешней и торгово-экономической... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:22+0300

2026-09-10T12:22+0300

2026-09-10T12:22+0300

россия

китай

кнр

дмитрий чернышенко

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с Китаем является приоритетом для российской внешней и торгово-экономической политики, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с КНР – это приоритет российской внешней и торгово-экономической политики. Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления равноправного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума. Чернышенко отметил, что центральную роль в продвижении всего комплекса связей двух стран играет интенсивный диалог глав государств - президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, кнр, дмитрий чернышенко, владимир путин, си цзиньпин