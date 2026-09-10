https://1prime.ru/20260910/chernyshenko-873180422.html
Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России
Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России - 10.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России
Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с Китаем является приоритетом для российской внешней и торгово-экономической... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:22+0300
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2026-09-10T12:22+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с Китаем является приоритетом для российской внешней и торгово-экономической политики, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с КНР – это приоритет российской внешней и торгово-экономической политики. Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления равноправного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума.
Чернышенко отметил, что центральную роль в продвижении всего комплекса связей двух стран играет интенсивный диалог глав государств - президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России
Чернышенко назвал укрепление отношений с Китаем приоритетом для России
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с Китаем является приоритетом для российской внешней и торгово-экономической политики, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия с КНР – это приоритет российской внешней и торгово-экономической политики. Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления равноправного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума.
Чернышенко отметил, что центральную роль в продвижении всего комплекса связей двух стран играет интенсивный диалог глав государств - президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.