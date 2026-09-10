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Чернышенко назвал Китай крупнейшим торговым партнером России - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко назвал Китай крупнейшим торговым партнером России
Чернышенко назвал Китай крупнейшим торговым партнером России - 10.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал Китай крупнейшим торговым партнером России
Китай является для России крупнейшим торговым партнером, при этом Россия входит в число ключевых поставщиков энергоресурсов, продовольствия, сырьевых товаров на | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:28+0300
2026-09-10T12:28+0300
россия
китай
кнр
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китай является для России крупнейшим торговым партнером, при этом Россия входит в число ключевых поставщиков энергоресурсов, продовольствия, сырьевых товаров на китайский рынок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "За последние годы Россия и Китай создали прочную основу экономического взаимодействия. Китай является для Российской Федерации крупнейшим торговым партнером, и Россия входит в число ключевых поставщиков энергоресурсов, продовольствия, сырьевых товаров на китайский рынок", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума. По данным китайской таможни, товарооборот России и КНР по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,05 миллиарда долларов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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россия, китай, кнр, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Дмитрий Чернышенко
12:28 10.09.2026
 
Чернышенко назвал Китай крупнейшим торговым партнером России

Чернышенко: Китай является крупнейшим торговым партнером России

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Китай является для России крупнейшим торговым партнером, при этом Россия входит в число ключевых поставщиков энергоресурсов, продовольствия, сырьевых товаров на китайский рынок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"За последние годы Россия и Китай создали прочную основу экономического взаимодействия. Китай является для Российской Федерации крупнейшим торговым партнером, и Россия входит в число ключевых поставщиков энергоресурсов, продовольствия, сырьевых товаров на китайский рынок", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума.
По данным китайской таможни, товарооборот России и КНР по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,05 миллиарда долларов.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯКИТАЙКНРДмитрий Чернышенко
 
 
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