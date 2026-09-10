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Россия и Китай быстро достигнут товарооборот в 300 миллиардов долларов
Россия и Китай быстро достигнут товарооборот в 300 миллиардов долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай быстро достигнут товарооборот в 300 миллиардов долларов
Россия и Китай быстро достигнут цели по годовому товарообороту в 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:35+0300
2026-09-10T12:35+0300
2026-09-10T12:35+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай быстро достигнут цели по годовому товарообороту в 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным китайской таможни, товарооборот России и КНР по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,05 миллиарда долларов. "В абсолютных цифрах мы стремимся к выполнению задачи, которую поставило нам руководство наших стран, - достижение уровня товарооборота в 300 миллиардов долларов. Мы уверены, что такими темпами мы достаточно быстро его достигнем", - сказал он, выступая на VII Российско-Китайском форуме. Чернышенко добавил, что продолжается работа по совершенствованию структуры российско-китайской торговли. Так, например, по итогам первого полугодия Россия нарастила поставки продовольствия в Китай на 44%. "Мы видим, что растет химическая продукция, металлы, изделия из них. Но что важно, что и поставки продукции несырьевого неэнергического экспорта выросли также на 14%. Наша задача - увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил вице-премьер. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, мировая экономика, китай, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Дмитрий Чернышенко
Россия и Китай быстро достигнут товарооборот в 300 миллиардов долларов
Чернышенко: Россия и КНР быстро достигнут цели по товарообороту в 300 миллиардов долларов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай быстро достигнут цели по годовому товарообороту в 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По данным китайской таможни, товарооборот России и КНР
по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,05 миллиарда долларов.
"В абсолютных цифрах мы стремимся к выполнению задачи, которую поставило нам руководство наших стран, - достижение уровня товарооборота в 300 миллиардов долларов. Мы уверены, что такими темпами мы достаточно быстро его достигнем", - сказал он, выступая на VII Российско-Китайском форуме.
Чернышенко
добавил, что продолжается работа по совершенствованию структуры российско-китайской торговли.
Так, например, по итогам первого полугодия Россия нарастила поставки продовольствия в Китай на 44%.
"Мы видим, что растет химическая продукция, металлы, изделия из них. Но что важно, что и поставки продукции несырьевого неэнергического экспорта выросли также на 14%. Наша задача - увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил вице-премьер.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.