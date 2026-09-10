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Россия и Китай быстро достигнут товарооборот в 300 миллиардов долларов

Россия и Китай быстро достигнут товарооборот в 300 миллиардов долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай быстро достигнут товарооборот в 300 миллиардов долларов

Россия и Китай быстро достигнут цели по годовому товарообороту в 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:35+0300

2026-09-10T12:35+0300

2026-09-10T12:35+0300

россия

мировая экономика

китай

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай быстро достигнут цели по годовому товарообороту в 300 миллиардов долларов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным китайской таможни, товарооборот России и КНР по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,05 миллиарда долларов. "В абсолютных цифрах мы стремимся к выполнению задачи, которую поставило нам руководство наших стран, - достижение уровня товарооборота в 300 миллиардов долларов. Мы уверены, что такими темпами мы достаточно быстро его достигнем", - сказал он, выступая на VII Российско-Китайском форуме. Чернышенко добавил, что продолжается работа по совершенствованию структуры российско-китайской торговли. Так, например, по итогам первого полугодия Россия нарастила поставки продовольствия в Китай на 44%. "Мы видим, что растет химическая продукция, металлы, изделия из них. Но что важно, что и поставки продукции несырьевого неэнергического экспорта выросли также на 14%. Наша задача - увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавил вице-премьер. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, китай, дмитрий чернышенко