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Чернышенко рассказал о росте импорта комплектующих из Китая

Чернышенко рассказал о росте импорта комплектующих из Китая - 10.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте импорта комплектующих из Китая

Россия стала больше импортировать из Китая комплектующих для локальной сборки автомобилей, а не готовых машин, что стало следствием развития совместного... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:43+0300

2026-09-10T12:43+0300

2026-09-10T12:43+0300

россия

бизнес

китай

кнр

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия стала больше импортировать из Китая комплектующих для локальной сборки автомобилей, а не готовых машин, что стало следствием развития совместного производства автомобильной продукции, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В импорте России из Китая также мы наблюдаем, что наметилась трансформация. Например, с готовых автомобилей акцент сместился на поставки комплектующих для локальной сборки. Это стало следствием развития совместного производства автомобильной продукции", - сказал он, выступая на VII Российско-Китайском форуме. По данным китайской таможни, товарооборот России и КНР по итогам первых восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,05 миллиарда долларов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, бизнес, китай, кнр, дмитрий чернышенко