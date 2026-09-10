https://1prime.ru/20260910/chernyshenko-873183292.html
Чернышенко рассказал о развитии кооперации малого и среднего бизнеса
Чернышенко рассказал о развитии кооперации малого и среднего бизнеса - 10.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о развитии кооперации малого и среднего бизнеса
Россия и Китай за последние 30 лет построили огромные торговые потоки, при этом на следующем этапе экономического партнерства одним из главных источников роста... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:59+0300
2026-09-10T12:59+0300
2026-09-10T12:59+0300
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мировая экономика
китай
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай за последние 30 лет построили огромные торговые потоки, при этом на следующем этапе экономического партнерства одним из главных источников роста способна стать кооперация малого и среднего бизнеса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За это время наши страны прошли большой путь. Мы сформировали уникальный уровень политического доверия, построили огромные торговые потоки, создали инфраструктуру и механизмы взаимодействия. Теперь нам необходимо сделать следующий шаг. Превратить накопленное доверие в совместный капитал, совместные технологии и совместные предприятия", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума.
"Убежден, что именно производственная и инвестиционная кооперация малого и среднего бизнеса способна стать одним из главных источников роста российско-китайского экономического партнерства на следующем этапе. Наша цель - не просто больше торговать, а наша цель - больше создавать вместе", - заключил он.
Чернышенко отметил, что новые совместные компании и продукты могут появится в сферах искусственного интеллекта, робототехники, промышленного программного обеспечения, электронной торговли и беспилотных технологий. Он также добавил, что важно формировать совместные технологические и производственные компетенции в сфере "зеленых" технологий.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, мировая экономика, китай, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о развитии кооперации малого и среднего бизнеса
Чернышенко: кооперация малого и среднего бизнеса может стать источником роста партнерства
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай за последние 30 лет построили огромные торговые потоки, при этом на следующем этапе экономического партнерства одним из главных источников роста способна стать кооперация малого и среднего бизнеса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За это время наши страны прошли большой путь. Мы сформировали уникальный уровень политического доверия, построили огромные торговые потоки, создали инфраструктуру и механизмы взаимодействия. Теперь нам необходимо сделать следующий шаг. Превратить накопленное доверие в совместный капитал, совместные технологии и совместные предприятия", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума.
"Убежден, что именно производственная и инвестиционная кооперация малого и среднего бизнеса способна стать одним из главных источников роста российско-китайского экономического партнерства на следующем этапе. Наша цель - не просто больше торговать, а наша цель - больше создавать вместе", - заключил он.
Чернышенко отметил, что новые совместные компании и продукты могут появится в сферах искусственного интеллекта, робототехники, промышленного программного обеспечения, электронной торговли и беспилотных технологий. Он также добавил, что важно формировать совместные технологические и производственные компетенции в сфере "зеленых" технологий.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.