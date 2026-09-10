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Чернышенко рассказал о развитии кооперации малого и среднего бизнеса

Чернышенко рассказал о развитии кооперации малого и среднего бизнеса - 10.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о развитии кооперации малого и среднего бизнеса

Россия и Китай за последние 30 лет построили огромные торговые потоки, при этом на следующем этапе экономического партнерства одним из главных источников роста... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:59+0300

2026-09-10T12:59+0300

2026-09-10T12:59+0300

россия

мировая экономика

китай

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай за последние 30 лет построили огромные торговые потоки, при этом на следующем этапе экономического партнерства одним из главных источников роста способна стать кооперация малого и среднего бизнеса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За это время наши страны прошли большой путь. Мы сформировали уникальный уровень политического доверия, построили огромные торговые потоки, создали инфраструктуру и механизмы взаимодействия. Теперь нам необходимо сделать следующий шаг. Превратить накопленное доверие в совместный капитал, совместные технологии и совместные предприятия", - сказал он, выступая в ходе VII Российско-Китайского форума. "Убежден, что именно производственная и инвестиционная кооперация малого и среднего бизнеса способна стать одним из главных источников роста российско-китайского экономического партнерства на следующем этапе. Наша цель - не просто больше торговать, а наша цель - больше создавать вместе", - заключил он. Чернышенко отметил, что новые совместные компании и продукты могут появится в сферах искусственного интеллекта, робототехники, промышленного программного обеспечения, электронной торговли и беспилотных технологий. Он также добавил, что важно формировать совместные технологические и производственные компетенции в сфере "зеленых" технологий. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, китай, дмитрий чернышенко