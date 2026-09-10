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Число сделок на вторичном рынке жилья в США в августе сократилось на 2%
Число сделок на вторичном рынке жилья в США в августе сократилось на 2% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Число сделок на вторичном рынке жилья в США в августе сократилось на 2%
Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось на 2% по сравнению с показателем июля - до 3,98 миллиона, говорится в докладе | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:20+0300
2026-09-10T17:20+0300
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недвижимость
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось на 2% по сравнению с показателем июля - до 3,98 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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недвижимость, сша
Число сделок на вторичном рынке жилья в США в августе сократилось на 2%
Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось на 2%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе сократилось на 2% по сравнению с показателем июля - до 3,98 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.