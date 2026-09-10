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На Чукотке и в Магаданской области выросли средние зарплаты

На Чукотке и в Магаданской области выросли средние зарплаты - 10.09.2026, ПРАЙМ

На Чукотке и в Магаданской области выросли средние зарплаты

Средние зарплаты в текущем году выросли сильнее всего на Чукотке и в Магаданской области - более чем на 30 тысяч рублей, следует из данных статистики, с... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T01:16+0300

2026-09-10T01:16+0300

2026-09-10T01:16+0300

чукотка

магаданская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты в текущем году выросли сильнее всего на Чукотке и в Магаданской области - более чем на 30 тысяч рублей, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, если в январе текущего года средние трудовые доходы на Чукотке составляли 223,2 тысячи рублей, то в июне уже 255,1 тысячи. Одновременно в Магаданской области в начале года зарплаты в среднем составляли 176,7 тысячи рублей, а в начале лета - 208,1 тысячи. Тройку лидеров по приросту зарплат замыкает Ханты-Мансийский АО, где зарплаты выросли на 28,6 тысячи рублей, до 159,8 тысячи. Также в пятерку вошли Ямало-Ненецкий АО (рост на 22,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (рост на 22,8 тысячи). Кроме того, более чем на 15 тысяч рублей средние зарплаты увеличились в Забайкальском крае, Ненецком АО, Архангельской, Томской и Ярославской областях, а также в Республике Алтай. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

чукотка

магаданская область

санкт-петербург

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чукотка, магаданская область, санкт-петербург