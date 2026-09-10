https://1prime.ru/20260910/dior-873196439.html

Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве

Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве - 10.09.2026, ПРАЙМ

Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве

Модный дом Dior и американская киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве, сообщила французская компания в соцсети X. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:50+0300

2026-09-10T16:50+0300

2026-09-10T16:56+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Модный дом Dior и американская киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве, сообщила французская компания в соцсети X. "A24 и Dior представляют новое творческое сотрудничество, объединяющее кино, моду и театр", - следует из поста французской компании в соцсети X. Креативный директор Dior Джонатан Андерсон (Jonathan Anderson) отметил, что данное соглашение является началом "захватывающего партнерства, построенного на творчестве художников и искусстве повествования". Christian Dior - французская компания, производящая предметы высокой моды. Основана в 1946 году. На данный момент входит в состав компании по производству предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), владельцем которой является Бернар Арно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, бернар арно, dior, christian dior