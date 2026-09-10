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Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве
Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве - 10.09.2026, ПРАЙМ
Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве
Модный дом Dior и американская киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве, сообщила французская компания в соцсети X. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:50+0300
2026-09-10T16:56+0300
технологии
бизнес
бернар арно
dior
christian dior
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Модный дом Dior и американская киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве, сообщила французская компания в соцсети X. "A24 и Dior представляют новое творческое сотрудничество, объединяющее кино, моду и театр", - следует из поста французской компании в соцсети X. Креативный директор Dior Джонатан Андерсон (Jonathan Anderson) отметил, что данное соглашение является началом "захватывающего партнерства, построенного на творчестве художников и искусстве повествования". Christian Dior - французская компания, производящая предметы высокой моды. Основана в 1946 году. На данный момент входит в состав компании по производству предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), владельцем которой является Бернар Арно.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
технологии, бизнес, бернар арно, dior, christian dior
Технологии, Бизнес, Бернар Арно, Dior, Christian Dior
16:50 10.09.2026 (обновлено: 16:56 10.09.2026)
 
Dior и киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве

Модный дом Dior и американская киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Модный дом Dior и американская киностудия A24 объявили о двухлетнем партнерстве, сообщила французская компания в соцсети X.
"A24 и Dior представляют новое творческое сотрудничество, объединяющее кино, моду и театр", - следует из поста французской компании в соцсети X.
Креативный директор Dior Джонатан Андерсон (Jonathan Anderson) отметил, что данное соглашение является началом "захватывающего партнерства, построенного на творчестве художников и искусстве повествования".
Christian Dior - французская компания, производящая предметы высокой моды. Основана в 1946 году. На данный момент входит в состав компании по производству предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), владельцем которой является Бернар Арно.
 
ТехнологииБизнесБернар АрноDiorChristian Dior
 
 
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