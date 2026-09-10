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В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи
В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи - 10.09.2026, ПРАЙМ
В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи
Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:51+0300
2026-09-10T14:51+0300
общество
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики. На фоне опасного агрометеорологического явления – почвенной засухи летом 2025 года, которая повлекла гибель посевов сельскохозяйственных культур, указом главы ДНР Дениса Пушилина был введен режим чрезвычайной ситуации с 1 октября. "Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация", введенный указом главы Донецкой Народной Республики от 1 октября 2025 года № 748 "О чрезвычайной ситуации на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в опубликованном указе.
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192
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40
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192
40
192
40
общество , денис пушилин
Общество , Денис Пушилин
14:51 10.09.2026
 
В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи

Режим ЧС в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи, отменен

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ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
На фоне опасного агрометеорологического явления – почвенной засухи летом 2025 года, которая повлекла гибель посевов сельскохозяйственных культур, указом главы ДНР Дениса Пушилина был введен режим чрезвычайной ситуации с 1 октября.
"Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация", введенный указом главы Донецкой Народной Республики от 1 октября 2025 года № 748 "О чрезвычайной ситуации на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в опубликованном указе.
 
ОбществоДенис Пушилин
 
 
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