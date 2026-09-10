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В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи

В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи - 10.09.2026, ПРАЙМ

В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи

Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:51+0300

2026-09-10T14:51+0300

2026-09-10T14:51+0300

общество

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики. На фоне опасного агрометеорологического явления – почвенной засухи летом 2025 года, которая повлекла гибель посевов сельскохозяйственных культур, указом главы ДНР Дениса Пушилина был введен режим чрезвычайной ситуации с 1 октября. "Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация", введенный указом главы Донецкой Народной Республики от 1 октября 2025 года № 748 "О чрезвычайной ситуации на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в опубликованном указе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , денис пушилин