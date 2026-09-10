https://1prime.ru/20260910/dnr-873187373.html
В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи
В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи - 10.09.2026, ПРАЙМ
В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи
Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:51+0300
2026-09-10T14:51+0300
2026-09-10T14:51+0300
общество
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873187373.jpg?1789041075
ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
На фоне опасного агрометеорологического явления – почвенной засухи летом 2025 года, которая повлекла гибель посевов сельскохозяйственных культур, указом главы ДНР Дениса Пушилина был введен режим чрезвычайной ситуации с 1 октября.
"Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация", введенный указом главы Донецкой Народной Республики от 1 октября 2025 года № 748 "О чрезвычайной ситуации на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в опубликованном указе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , денис пушилин
В ДНР отменили режим ЧС из-за почвенной засухи
Режим ЧС в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи, отменен
ДОНЕЦК, 10 сен – ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации в ДНР, введенный на фоне почвенной засухи в 2025 году, отменен, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
На фоне опасного агрометеорологического явления – почвенной засухи летом 2025 года, которая повлекла гибель посевов сельскохозяйственных культур, указом главы ДНР Дениса Пушилина был введен режим чрезвычайной ситуации с 1 октября.
"Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация", введенный указом главы Донецкой Народной Республики от 1 октября 2025 года № 748 "О чрезвычайной ситуации на территории Донецкой Народной Республики", – говорится в опубликованном указе.