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Доходность US Treasuries достигла максимума с июня 2007 года

Доходность US Treasuries достигла максимума с июня 2007 года - 10.09.2026, ПРАЙМ

Доходность US Treasuries достигла максимума с июня 2007 года

Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в четверг достигла максимального с июня 2007 года значения, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:35+0300

2026-09-10T17:35+0300

2026-09-10T17:35+0300

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сша

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в четверг достигла максимального с июня 2007 года значения, следует из данных торгов. По состоянию на 17.18 мск доходность тридцатилетних US Treasuries росла до 5,345% с уровня предыдущего закрытия в 5,286%. Ранее показатель поднимался до 5,352%, что является самым высоким уровнем с 13 июня 2007 года.

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