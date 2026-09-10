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Доходность US Treasuries достигла максимума с июня 2007 года
Доходность US Treasuries достигла максимума с июня 2007 года - 10.09.2026, ПРАЙМ
Доходность US Treasuries достигла максимума с июня 2007 года
Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в четверг достигла максимального с июня 2007 года значения, следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:35+0300
2026-09-10T17:35+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в четверг достигла максимального с июня 2007 года значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.18 мск доходность тридцатилетних US Treasuries росла до 5,345% с уровня предыдущего закрытия в 5,286%.
Ранее показатель поднимался до 5,352%, что является самым высоким уровнем с 13 июня 2007 года.
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рынок, сша
Доходность US Treasuries достигла максимума с июня 2007 года
Доходность тридцатилетних гособлигаций США достигла максимума с июня 2007 года
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в четверг достигла максимального с июня 2007 года значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.18 мск доходность тридцатилетних US Treasuries росла до 5,345% с уровня предыдущего закрытия в 5,286%.
Ранее показатель поднимался до 5,352%, что является самым высоким уровнем с 13 июня 2007 года.