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Доля альтернативных каналов в трансграничных расчетах России достигла 70%
Доля альтернативных каналов в трансграничных расчетах России достигла 70% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Доля альтернативных каналов в трансграничных расчетах России достигла 70%
Доля альтернативных каналов в трансграничных расчетах России с международными партнерами достигла 70%, заявил вице-президент РСПП Александр Мурычев. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T10:15+0300
2026-09-10T10:15+0300
2026-09-10T10:15+0300
финансы
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доля альтернативных каналов в трансграничных расчетах России с международными партнерами достигла 70%, заявил вице-президент РСПП Александр Мурычев.
"По оценкам экспертов РСПП, до 70% трансграничных операций России с международными партнерами сегодня реализуются через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую инфраструктуру", - сказал он. Его слова приводятся в пресс-релизе РСПП.
По словам Мурычева, эта тенденция усиливается на фоне ужесточения комплаенс-процедур и роста отказов в проведении операций со стороны банков даже дружественных стран.
Как отметили в РСПП, формирование устойчивой независимой платежной инфраструктуры наиболее эффективно в межгосударственном формате. Центральные банки стран-партнеров предпочитают взаимодействовать напрямую с национальными платежными корпорациями, добавили там.
"Инициативы, развивающие идеологию BRICS Pay, демонстрируют, что альтернативные платежные системы способны дополнять традиционный банкинг, однако их долгосрочное развитие предполагает межправительственную координацию. Акцент исключительно на коммерческих решениях без участия регуляторов может снизить эффективность таких проектов", - сказали в РСПП.
BRICS Pay предназначен для граждан и компаний стран БРИКС+. Цель проекта - сделать международные платежи дешевле и проще. Система позволяет как проводить расчеты в национальных валютах стран БРИКС и партнеров, так и использовать евро и доллар.
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финансы, россия, банки, рспп
Финансы, РОССИЯ, Банки, РСПП
Доля альтернативных каналов в трансграничных расчетах России достигла 70%
Вице-президент РСПП Мурычев: доля альтернативных каналов в расчетах России достигла 70%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доля альтернативных каналов в трансграничных расчетах России с международными партнерами достигла 70%, заявил вице-президент РСПП Александр Мурычев.
"По оценкам экспертов РСПП, до 70% трансграничных операций России с международными партнерами сегодня реализуются через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую инфраструктуру", - сказал он. Его слова приводятся в пресс-релизе РСПП.
По словам Мурычева, эта тенденция усиливается на фоне ужесточения комплаенс-процедур и роста отказов в проведении операций со стороны банков даже дружественных стран.
Как отметили в РСПП, формирование устойчивой независимой платежной инфраструктуры наиболее эффективно в межгосударственном формате. Центральные банки стран-партнеров предпочитают взаимодействовать напрямую с национальными платежными корпорациями, добавили там.
"Инициативы, развивающие идеологию BRICS Pay, демонстрируют, что альтернативные платежные системы способны дополнять традиционный банкинг, однако их долгосрочное развитие предполагает межправительственную координацию. Акцент исключительно на коммерческих решениях без участия регуляторов может снизить эффективность таких проектов", - сказали в РСПП.
BRICS Pay предназначен для граждан и компаний стран БРИКС+. Цель проекта - сделать международные платежи дешевле и проще. Система позволяет как проводить расчеты в национальных валютах стран БРИКС и партнеров, так и использовать евро и доллар.