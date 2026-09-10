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"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара - 10.09.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260910/dollar-873207014.html
"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара
"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара - 10.09.2026, ПРАЙМ
"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара
Попытки Минфина США сдержать рост доходности гособлигаций через выкуп бумаг лишь ослабляют доллар, пишет экономист Робин Брукс. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:46+0300
2026-09-10T21:46+0300
экономика
япония
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гособлигации сша
минфин сша
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Попытки Минфина США сдержать рост доходности гособлигаций через выкуп бумаг лишь ослабляют доллар, пишет экономист Робин Брукс.Накануне ведомство увеличило объем выкупа долгосрочных гособлигаций до шести миллиардов долларов, но доходность 10-летних бондов все равно выросла почти до 5%."Рынки усвоили на примере Японии, что искусственное ограничение доходности неизбежно ведет к обесцениванию валюты, и готовы агрессивно отыгрывать этот сценарий", — отметил Брукс.Он подчеркнул, что рынки подталкивают Казначейство к еще более масштабному обратному выкупу облигаций, и когда ведомство уступит, это негативно скажется на курсе доллара."США загнали себя в угол. Все, что они делают для ограничения доходности, будет вызывать давление со стороны рынков", — добавил экономист.Брукс отметил, что курс доллара упал, тогда как золото и другие драгоценные металлы выросли."Правительства могут ограничивать доходность государственных облигаций на любом уровне, каком пожелают, но, как показывает пример Японии, они не могут одновременно предотвратить свободное падение валюты. К сожалению, именно в этом направлении движется США", — заключил он.
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япония, сша, гособлигации сша, минфин сша, доллар сша
Экономика, ЯПОНИЯ, США, гособлигации США, Минфин США, Доллар США
21:46 10.09.2026
 
"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара

Брукс: увеличение выкупа долгосрочных гособлигаций Минфином США лишь ослабляет доллар

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Попытки Минфина США сдержать рост доходности гособлигаций через выкуп бумаг лишь ослабляют доллар, пишет экономист Робин Брукс.
Накануне ведомство увеличило объем выкупа долгосрочных гособлигаций до шести миллиардов долларов, но доходность 10-летних бондов все равно выросла почти до 5%.
"Рынки усвоили на примере Японии, что искусственное ограничение доходности неизбежно ведет к обесцениванию валюты, и готовы агрессивно отыгрывать этот сценарий", — отметил Брукс.
Он подчеркнул, что рынки подталкивают Казначейство к еще более масштабному обратному выкупу облигаций, и когда ведомство уступит, это негативно скажется на курсе доллара.
"США загнали себя в угол. Все, что они делают для ограничения доходности, будет вызывать давление со стороны рынков", — добавил экономист.
Брукс отметил, что курс доллара упал, тогда как золото и другие драгоценные металлы выросли.
"Правительства могут ограничивать доходность государственных облигаций на любом уровне, каком пожелают, но, как показывает пример Японии, они не могут одновременно предотвратить свободное падение валюты. К сожалению, именно в этом направлении движется США", — заключил он.
Купюры долларов США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
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ЭкономикаЯПОНИЯСШАгособлигации СШАМинфин СШАДоллар США
 
 
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