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"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара

"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара - 10.09.2026, ПРАЙМ

"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара

Попытки Минфина США сдержать рост доходности гособлигаций через выкуп бумаг лишь ослабляют доллар, пишет экономист Робин Брукс. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:46+0300

2026-09-10T21:46+0300

2026-09-10T21:46+0300

экономика

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сша

гособлигации сша

минфин сша

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Попытки Минфина США сдержать рост доходности гособлигаций через выкуп бумаг лишь ослабляют доллар, пишет экономист Робин Брукс.Накануне ведомство увеличило объем выкупа долгосрочных гособлигаций до шести миллиардов долларов, но доходность 10-летних бондов все равно выросла почти до 5%."Рынки усвоили на примере Японии, что искусственное ограничение доходности неизбежно ведет к обесцениванию валюты, и готовы агрессивно отыгрывать этот сценарий", — отметил Брукс.Он подчеркнул, что рынки подталкивают Казначейство к еще более масштабному обратному выкупу облигаций, и когда ведомство уступит, это негативно скажется на курсе доллара."США загнали себя в угол. Все, что они делают для ограничения доходности, будет вызывать давление со стороны рынков", — добавил экономист.Брукс отметил, что курс доллара упал, тогда как золото и другие драгоценные металлы выросли."Правительства могут ограничивать доходность государственных облигаций на любом уровне, каком пожелают, но, как показывает пример Японии, они не могут одновременно предотвратить свободное падение валюты. К сожалению, именно в этом направлении движется США", — заключил он.

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япония, сша, гособлигации сша, минфин сша, доллар сша