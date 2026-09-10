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Премьер Канады захотел миллионы дронов
Премьер Канады захотел миллионы дронов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Канады захотел миллионы дронов
Канада имеет на вооружении всего 2 тысячи дронов, в ближайшие годы понадобятся миллионы, заявил премьер страны Марк Карни. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:56+0300
2026-09-10T21:56+0300
2026-09-10T21:56+0300
россия
мировая экономика
канада
марк карни
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Канада имеет на вооружении всего 2 тысячи дронов, в ближайшие годы понадобятся миллионы, заявил премьер страны Марк Карни. "В ближайшие годы нам понадобятся миллионы (дронов - ред.)", - сказал Карни в ходе пресс-конференции. Он уточнил при этом, что сейчас на вооружении Канадских ВС порядка 2 тысяч беспилотников.
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россия, мировая экономика, канада, марк карни
РОССИЯ, Мировая экономика, КАНАДА, Марк Карни
Премьер Канады захотел миллионы дронов
Премьер Канады Карни заявил, что в ближайшие годы стране понадобятся миллионы дронов