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Премьер Канады захотел миллионы дронов - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Премьер Канады захотел миллионы дронов
Премьер Канады захотел миллионы дронов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Канады захотел миллионы дронов
Канада имеет на вооружении всего 2 тысячи дронов, в ближайшие годы понадобятся миллионы, заявил премьер страны Марк Карни. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:56+0300
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россия
мировая экономика
канада
марк карни
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Канада имеет на вооружении всего 2 тысячи дронов, в ближайшие годы понадобятся миллионы, заявил премьер страны Марк Карни. "В ближайшие годы нам понадобятся миллионы (дронов - ред.)", - сказал Карни в ходе пресс-конференции. Он уточнил при этом, что сейчас на вооружении Канадских ВС порядка 2 тысяч беспилотников.
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россия, мировая экономика, канада, марк карни
РОССИЯ, Мировая экономика, КАНАДА, Марк Карни
21:56 10.09.2026
 
Премьер Канады захотел миллионы дронов

Премьер Канады Карни заявил, что в ближайшие годы стране понадобятся миллионы дронов

© Фото : Official social media page of Mark Carney24-й премьер-министр Канады Марк Карни
24-й премьер-министр Канады Марк Карни - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© Фото : Official social media page of Mark Carney
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Канада имеет на вооружении всего 2 тысячи дронов, в ближайшие годы понадобятся миллионы, заявил премьер страны Марк Карни.
"В ближайшие годы нам понадобятся миллионы (дронов - ред.)", - сказал Карни в ходе пресс-конференции.
Он уточнил при этом, что сейчас на вооружении Канадских ВС порядка 2 тысяч беспилотников.
 
РОССИЯМировая экономикаКАНАДАМарк Карни
 
 
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