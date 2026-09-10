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Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график
Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график - 10.09.2026, ПРАЙМ
Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график
Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:21+0300
2026-09-10T19:21+0300
2026-09-10T19:21+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в дептрансе сообщили, что интервалы движения были временно увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии столичного метрополитена из-за человека на пути.
"Движение на Сокольнической линии (1) в графике", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график
Дептранс: движение на Сокольнической линии московского метро введено в график
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Движение на Сокольнической линии метро Москвы введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в дептрансе сообщили, что интервалы движения были временно увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии столичного метрополитена из-за человека на пути.
"Движение на Сокольнической линии (1) в графике", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.