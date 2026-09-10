https://1prime.ru/20260910/ekonomika-873201426.html
Мировая экономика показывает устойчивость, заявили в МВФ
Мировая экономика показывает устойчивость, заявили в МВФ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Мировая экономика показывает устойчивость, заявили в МВФ
Мировая экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:54+0300
2026-09-10T18:54+0300
2026-09-10T19:03+0300
мировая экономика
ближний восток
мвф
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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Мировая экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Несмотря на шесть месяцев войны на Ближнем Востоке, мировая экономика продемонстрировала устойчивость", - сказала Козак журналистам. Она подчеркнула, что экономика выдержала потрясения лучше, чем предполагалось. По ее словам, главные проблемы были связаны с ценами на энергоносители. Как подчеркнула представитель МВФ, улучшению ситуации способствовали использование странами нефтегазовых резервов, а также альтернативных источников энергии. "Мы видим, что некоторые страны принимают меры для снижения спроса на энергоресурсы. Мы по-прежнему ожидаем роста мировой экономики на уровне около 3%, однако неопределенность, о которой мы говорим уже довольно давно, остается высокой", - добавила Козак.
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мировая экономика, ближний восток, мвф
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МВФ
Мировая экономика показывает устойчивость, заявили в МВФ
Козак: мировая экономика показывает устойчивость, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Мировая экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Несмотря на шесть месяцев войны на Ближнем Востоке, мировая экономика продемонстрировала устойчивость", - сказала Козак журналистам.
Она подчеркнула, что экономика выдержала потрясения лучше, чем предполагалось. По ее словам, главные проблемы были связаны с ценами на энергоносители.
Как подчеркнула представитель МВФ, улучшению ситуации способствовали использование странами нефтегазовых резервов, а также альтернативных источников энергии.
"Мы видим, что некоторые страны принимают меры для снижения спроса на энергоресурсы. Мы по-прежнему ожидаем роста мировой экономики на уровне около 3%, однако неопределенность, о которой мы говорим уже довольно давно, остается высокой", - добавила Козак.