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Эксперт рассказал, сколько пенсионных баллов могут заработать россияне

Эксперт рассказал, сколько пенсионных баллов могут заработать россияне - 10.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько пенсионных баллов могут заработать россияне

Россияне при средней зарплате в 110 тысяч рублей в месяц могут накопить около 4,4 пенсионного балла в год, сообщил РИА Новости доцент Юридического института... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T03:40+0300

2026-09-10T03:40+0300

2026-09-10T03:40+0300

россия

финансы

рудн

росстат

социальный фонд

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россияне при средней зарплате в 110 тысяч рублей в месяц могут накопить около 4,4 пенсионного балла в год, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН, директор Международного института сравнительно-правовых исследований новых технологий РУДН Петр Петкилев. Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей. "Если взять зарплату на уровне нынешних средних показателей по стране в районе 105–110 тысяч рублей в месяц, по данным Росстата, то за год официально трудоустроенный работник сформирует примерно 4,0–4,4 пенсионного балла", - сказал Петкилев. Он уточнил, что в 2026 году предельная величина базы для исчисления страховых взносов за сотрудника в Социальный фонд России составляет 2 979 000 рублей, то есть около 248 тысяч рублей в месяц. По словам специалиста, при такой официальной зарплате за год можно получить максимальные 10 пенсионных баллов, а с доходов выше этой суммы дополнительные пенсионные коэффициенты уже не начисляются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рудн, росстат, социальный фонд