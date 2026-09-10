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Эксперт рассказал, сколько пенсионных баллов могут заработать россияне
Эксперт рассказал, сколько пенсионных баллов могут заработать россияне - 10.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько пенсионных баллов могут заработать россияне
Россияне при средней зарплате в 110 тысяч рублей в месяц могут накопить около 4,4 пенсионного балла в год, сообщил РИА Новости доцент Юридического института... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T03:40+0300
2026-09-10T03:40+0300
2026-09-10T03:40+0300
россия
финансы
рудн
росстат
социальный фонд
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россияне при средней зарплате в 110 тысяч рублей в месяц могут накопить около 4,4 пенсионного балла в год, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН, директор Международного института сравнительно-правовых исследований новых технологий РУДН Петр Петкилев.
Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей.
"Если взять зарплату на уровне нынешних средних показателей по стране в районе 105–110 тысяч рублей в месяц, по данным Росстата, то за год официально трудоустроенный работник сформирует примерно 4,0–4,4 пенсионного балла", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что в 2026 году предельная величина базы для исчисления страховых взносов за сотрудника в Социальный фонд России составляет 2 979 000 рублей, то есть около 248 тысяч рублей в месяц.
По словам специалиста, при такой официальной зарплате за год можно получить максимальные 10 пенсионных баллов, а с доходов выше этой суммы дополнительные пенсионные коэффициенты уже не начисляются.
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россия, финансы, рудн, росстат, социальный фонд
РОССИЯ, Финансы, РУДН, Росстат, Социальный фонд
Эксперт рассказал, сколько пенсионных баллов могут заработать россияне
Юрист Петкилев: при зарплате в 110 тысяч рублей можно накопить 4,4 пенсионных балла в год
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россияне при средней зарплате в 110 тысяч рублей в месяц могут накопить около 4,4 пенсионного балла в год, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН, директор Международного института сравнительно-правовых исследований новых технологий РУДН Петр Петкилев.
Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей.
"Если взять зарплату на уровне нынешних средних показателей по стране в районе 105–110 тысяч рублей в месяц, по данным Росстата, то за год официально трудоустроенный работник сформирует примерно 4,0–4,4 пенсионного балла", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что в 2026 году предельная величина базы для исчисления страховых взносов за сотрудника в Социальный фонд России составляет 2 979 000 рублей, то есть около 248 тысяч рублей в месяц.
По словам специалиста, при такой официальной зарплате за год можно получить максимальные 10 пенсионных баллов, а с доходов выше этой суммы дополнительные пенсионные коэффициенты уже не начисляются.