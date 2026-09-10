https://1prime.ru/20260910/ekspert-873200281.html

Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире

Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире - 10.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире

Резкий рост цен на медь в мире вызван повышенным спросом со стороны промышленности, а также влиянием геополитики и планами по введению импортной пошлины на... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:27+0300

2026-09-10T18:27+0300

2026-09-10T18:27+0300

промышленность

сша

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Резкий рост цен на медь в мире вызван повышенным спросом со стороны промышленности, а также влиянием геополитики и планами по введению импортной пошлины на металл в США, такое мнение высказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов. Накануне биржевая стоимость меди достигла нового исторического максимума - 6,873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), что в пересчете составляет примерно 15 152 доллара за тонну. "Во-первых, повышенный спрос со стороны технологического сектора выступает катализатором потенциального дефицита, с учетом того, что новые месторождения меди вводить достаточно долго (15-20 лет)", - ответил он на вопрос о причинах резкого роста стоимости "красного" металла. Во-вторых, дополнительно влияет геополитика и намерения ввода импортных пошлин на металл со стороны США, добавил Масликов. "Наш средний прогноз по цене на медь в 2026 году составляет 13 500 долларов за тонну. По нашей оценке, цены на металл будут под воздействием баланса спроса и предложения, а также потенциальных пошлин на металл", - считает эксперт. В конце июня 2025 года министр торговли США рекомендовал поэтапно ввести универсальную пошлину на импорт рафинированной меди в размере 15% с 2027 года и 30% с 2028 года. Решение по данному вопросу до сих пор не принято. При этом пошлины в размере 50% на ввоз в США полуфабрикатов из меди были введены в августе 2025 года. По данным Международной исследовательской группы по меди (ICSG), глобальное видимое потребление рафинированной меди в первом полугодии выросло на 2,3% в годовом выражении, до 14,27 миллиона тонн.

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промышленность, сша, "бкс мир инвестиций"