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Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире
Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире - 10.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире
Резкий рост цен на медь в мире вызван повышенным спросом со стороны промышленности, а также влиянием геополитики и планами по введению импортной пошлины на... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:27+0300
2026-09-10T18:27+0300
промышленность
сша
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Резкий рост цен на медь в мире вызван повышенным спросом со стороны промышленности, а также влиянием геополитики и планами по введению импортной пошлины на металл в США, такое мнение высказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов. Накануне биржевая стоимость меди достигла нового исторического максимума - 6,873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), что в пересчете составляет примерно 15 152 доллара за тонну. "Во-первых, повышенный спрос со стороны технологического сектора выступает катализатором потенциального дефицита, с учетом того, что новые месторождения меди вводить достаточно долго (15-20 лет)", - ответил он на вопрос о причинах резкого роста стоимости "красного" металла. Во-вторых, дополнительно влияет геополитика и намерения ввода импортных пошлин на металл со стороны США, добавил Масликов. "Наш средний прогноз по цене на медь в 2026 году составляет 13 500 долларов за тонну. По нашей оценке, цены на металл будут под воздействием баланса спроса и предложения, а также потенциальных пошлин на металл", - считает эксперт. В конце июня 2025 года министр торговли США рекомендовал поэтапно ввести универсальную пошлину на импорт рафинированной меди в размере 15% с 2027 года и 30% с 2028 года. Решение по данному вопросу до сих пор не принято. При этом пошлины в размере 50% на ввоз в США полуфабрикатов из меди были введены в августе 2025 года. По данным Международной исследовательской группы по меди (ICSG), глобальное видимое потребление рафинированной меди в первом полугодии выросло на 2,3% в годовом выражении, до 14,27 миллиона тонн.
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промышленность, сша, "бкс мир инвестиций"
Промышленность, США, "БКС Мир инвестиций"
18:27 10.09.2026
 
Эксперт объяснил резкий рост цен на медь в мире

Аналитик Масликов: рост цен на медь в мире вызван повышенным спросом

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Резкий рост цен на медь в мире вызван повышенным спросом со стороны промышленности, а также влиянием геополитики и планами по введению импортной пошлины на металл в США, такое мнение высказал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Николай Масликов.
Накануне биржевая стоимость меди достигла нового исторического максимума - 6,873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), что в пересчете составляет примерно 15 152 доллара за тонну.
"Во-первых, повышенный спрос со стороны технологического сектора выступает катализатором потенциального дефицита, с учетом того, что новые месторождения меди вводить достаточно долго (15-20 лет)", - ответил он на вопрос о причинах резкого роста стоимости "красного" металла.
Во-вторых, дополнительно влияет геополитика и намерения ввода импортных пошлин на металл со стороны США, добавил Масликов.
"Наш средний прогноз по цене на медь в 2026 году составляет 13 500 долларов за тонну. По нашей оценке, цены на металл будут под воздействием баланса спроса и предложения, а также потенциальных пошлин на металл", - считает эксперт.
В конце июня 2025 года министр торговли США рекомендовал поэтапно ввести универсальную пошлину на импорт рафинированной меди в размере 15% с 2027 года и 30% с 2028 года. Решение по данному вопросу до сих пор не принято. При этом пошлины в размере 50% на ввоз в США полуфабрикатов из меди были введены в августе 2025 года.
По данным Международной исследовательской группы по меди (ICSG), глобальное видимое потребление рафинированной меди в первом полугодии выросло на 2,3% в годовом выражении, до 14,27 миллиона тонн.
 
ПромышленностьСША"БКС Мир инвестиций"
 
 
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