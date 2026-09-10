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Экспорт кофе из Бразилии в августе достиг рекордных 4,16 миллиона мешков

Экспорт кофе из Бразилии в августе достиг рекордных 4,16 миллиона мешков - 10.09.2026, ПРАЙМ

Экспорт кофе из Бразилии в августе достиг рекордных 4,16 миллиона мешков

Экспорт кофе из Бразилии в августе достиг рекордных для этого месяца 4,16 миллиона мешков (249,3 тысячи тонн), сообщает национальное сельскохозяйственное... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T23:02+0300

2026-09-10T23:02+0300

2026-09-10T23:02+0300

бразилия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Экспорт кофе из Бразилии в августе достиг рекордных для этого месяца 4,16 миллиона мешков (249,3 тысячи тонн), сообщает национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Бразильский экспорт кофе продемонстрировал лучшие показатели за всю историю наблюдений для августа. Всего было отгружено 4,155 миллиона мешков (весом 60 кг) кофе всех видов - это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Экспортная выручка, по данным организации, увеличилась на 19,8% в годовом выражении, до 1,331 миллиарда долларов, и также стала рекордной для августа. Conab отмечает, что в августе объем поставок сортов конилон и робуста вырос на 53,6% в годовом выражении, достигнув 953 592 мешков; экспорт арабики увеличился на 25,7% до 2,866 миллиона мешков. При этом поставки растворимого кофе выросли на 24,3%, до 332 192 мешков, а объем экспорта жареного молотого кофе увеличился на 6,4% по сравнению с августом предыдущего года и составил 3816 мешков, говорится в сообщении.

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бразилия