https://1prime.ru/20260910/etsb-873183134.html
Биржи Европы снижаются в ожидании решений по ставке ЕЦБ
Биржи Европы снижаются в ожидании решений по ставке ЕЦБ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются в ожидании решений по ставке ЕЦБ
Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются перед выходом решений по процентной ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ),... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:56+0300
2026-09-10T12:56+0300
2026-09-10T12:57+0300
рынок
торги
индексы
европа
dax
ецб
goldman sachs
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются перед выходом решений по процентной ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4% относительно предыдущего закрытия, до 10 627,35 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,04%, до 8159,95 пункта, немецкий DAX опускался на 0,17%, до 25 510,86 пункта. Рынки ждут итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка позднее в четверг. Ожидается, что регулятор повысит базовую процентную ставку до 2,65% с 2,4% годовых. "ЕЦБ, очевидно, повысит ставку на этой неделе... Но значительная неопределенность относительно прогнозов и некоторые признаки раскола в совете управляющих означают, что, скорее всего, вопрос по прогнозу по ставке останется полностью открытым", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Европе Goldman Sachs Яри Стен (Jari Stehn),
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, европа, dax, ецб, goldman sachs
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX, ЕЦБ, Goldman Sachs
Биржи Европы снижаются в ожидании решений по ставке ЕЦБ
Биржи Европы преимущественно снижаются перед выходом решений по ставке ЕЦБ