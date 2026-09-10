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Биржи Европы снижаются в ожидании решений по ставке ЕЦБ

Биржи Европы снижаются в ожидании решений по ставке ЕЦБ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы снижаются в ожидании решений по ставке ЕЦБ

Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются перед выходом решений по процентной ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ),... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:56+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются перед выходом решений по процентной ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,4% относительно предыдущего закрытия, до 10 627,35 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,04%, до 8159,95 пункта, немецкий DAX опускался на 0,17%, до 25 510,86 пункта. Рынки ждут итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка позднее в четверг. Ожидается, что регулятор повысит базовую процентную ставку до 2,65% с 2,4% годовых. "ЕЦБ, очевидно, повысит ставку на этой неделе... Но значительная неопределенность относительно прогнозов и некоторые признаки раскола в совете управляющих означают, что, скорее всего, вопрос по прогнозу по ставке останется полностью открытым", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Европе Goldman Sachs Яри Стен (Jari Stehn),

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рынок, торги, индексы, европа, dax, ецб, goldman sachs