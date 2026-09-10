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ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65% - 10.09.2026, ПРАЙМ

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:31+0300

2026-09-10T15:31+0300

2026-09-10T16:38+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%, следует из сообщения регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут увеличены до 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно, начиная с 16 сентября 2026 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.Как отмечает регулятор, конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление и рост потребительских цен в течение продолжительного времени превышает целевые уровни. Решение ЕЦБ по ставкам подчеркивает его приверженность проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.Регулятор также отмечает сохраняющуюся неопределенность прогноза, указывает на существование рисков ускорения инфляции и снижения темпов экономического роста.ЕЦБ вновь добавляет, что при определении оптимального курса денежно-кредитной политики он будет руководствоваться подходом, основанным на анализе данных и принятии решений от заседания к заседанию. Без такого анализа совет управляющих регулятора не берет на себя обязательств в отношении конкретной траектории изменения процентных ставок.

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банки, финансы, ецб, европа