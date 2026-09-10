Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260910/etsb-873190216.html
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65% - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:31+0300
2026-09-10T16:38+0300
экономика
банки
финансы
ецб
европа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873190216.jpg?1789047525
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%, следует из сообщения регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут увеличены до 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно, начиная с 16 сентября 2026 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.Как отмечает регулятор, конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление и рост потребительских цен в течение продолжительного времени превышает целевые уровни. Решение ЕЦБ по ставкам подчеркивает его приверженность проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.Регулятор также отмечает сохраняющуюся неопределенность прогноза, указывает на существование рисков ускорения инфляции и снижения темпов экономического роста.ЕЦБ вновь добавляет, что при определении оптимального курса денежно-кредитной политики он будет руководствоваться подходом, основанным на анализе данных и принятии решений от заседания к заседанию. Без такого анализа совет управляющих регулятора не берет на себя обязательств в отношении конкретной траектории изменения процентных ставок.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, ецб, европа
Экономика, Банки, Финансы, ЕЦБ, ЕВРОПА
15:31 10.09.2026 (обновлено: 16:38 10.09.2026)
 
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2,65%

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания повысил базовую ставку до 2,65% годовых

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут увеличены до 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно, начиная с 16 сентября 2026 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.
Как отмечает регулятор, конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление и рост потребительских цен в течение продолжительного времени превышает целевые уровни. Решение ЕЦБ по ставкам подчеркивает его приверженность проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.
Регулятор также отмечает сохраняющуюся неопределенность прогноза, указывает на существование рисков ускорения инфляции и снижения темпов экономического роста.
ЕЦБ вновь добавляет, что при определении оптимального курса денежно-кредитной политики он будет руководствоваться подходом, основанным на анализе данных и принятии решений от заседания к заседанию. Без такого анализа совет управляющих регулятора не берет на себя обязательств в отношении конкретной траектории изменения процентных ставок.
 
ЭкономикаБанкиФинансыЕЦБЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала