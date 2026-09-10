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ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны - 10.09.2026, ПРАЙМ

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания улучшил ожидания роста ВВП еврозоны на текущий и следующий годы, следует из пресс-релиза... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:37+0300

2026-09-10T15:37+0300

2026-09-10T15:37+0300

экономика

мировая экономика

ецб

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания улучшил ожидания роста ВВП еврозоны на текущий и следующий годы, следует из пресс-релиза регулятора. В 2026 году рост экономики стран европейского валютного блока теперь ожидается на уровне 0,9% вместо 0,8%, ожидавшихся ранее. На 2027 год прогноз был также повышен - до 1,4% с 1,2%. В 2028 году ЕЦБ при этом ожидает рост ВВП еврозоны на 1,5%, как и в июне.

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мировая экономика, ецб