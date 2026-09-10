https://1prime.ru/20260910/evrazsteelbuilding-873147834.html

Конкуренты объединились: Evraz Steel Building меняет стальной рынок

Конкуренты объединились: Evraz Steel Building меняет стальной рынок - 10.09.2026, ПРАЙМ

Конкуренты объединились: Evraz Steel Building меняет стальной рынок

Российский рынок металлоконструкций долгое время развивался по достаточно традиционной модели: заказчик формирует потребность, завод производит, поставщики... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T09:09+0300

2026-09-10T09:09+0300

2026-09-10T09:09+0300

мнения аналитиков

evraz steel building

бизнес

металлопрокат

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский рынок металлоконструкций долгое время развивался по достаточно традиционной модели: заказчик формирует потребность, завод производит, поставщики обеспечивают материалами и оборудованием. Сегодня этой схемы уже недостаточно. Конкурентоспособность определяется не только стоимостью производства, но и скоростью внедрения технологий, доступом к экспертизе, качеством проектирования и способностью отрасли оперативно реагировать на изменения.Именно поэтому Evraz Steel Building последовательно развивает вокруг себя уникальное сообщество представителей отрасли стального строительства — систему, где игроки, которые зачастую конкурируют друг с другом, совместно решают по-настоящему сложные задачи.От партнёрской сети — к единой отраслевой экосистемеСообщество Evraz Steel Building объединяет участников рынка через коммуникационные каналы: социальные сети, мессенджеры и мероприятия. Комьюнити обсуждает новые технологии, материалы и оборудование, разбирает производственные кейсы, анализирует изменения нормативно-технической документации. Участники делятся практическим опытом и решениями, которые позволяют повышать эффективность и снижать себестоимость металлоконструкций.При этом принципиальное отличие сообщества от классической отраслевой ассоциации — отсутствие обязательного членства и регулярных взносов. Участник может включаться в работу тогда, когда это необходимо ему или рынку: поделиться экспертизой, получить консультацию, обсудить технологию или инициировать решение отраслевой проблемы. Такая модель позволяет быстро концентрировать компетенции вокруг конкретной задачи и не тратить месяцы на согласование формальностей.За последний год подход к комьюнити качественно изменился. Если первоначально речь шла преимущественно о партнёрской сети заводов металлоконструкций, то сегодня формируется единый экспертный каркас, охватывающий весь производственный цикл — от проектирования до выпуска и поставки металлоконструкций. В этот контур входят производители, инженеры, поставщики лазерных станков, метизов, лакокрасочных материалов, сварочного оборудования и проволоки. В результате формируется интеллектуальная корпорация рынка металлоконструкций — система, где компетенции разных компаний объединяются для решения общих задач.1+1=11: сильные партнёры — основа моделиВажная особенность экосистемы — принципиальный отбор партнёров. Evraz Steel Building стремится работать не со всеми подряд, а с компаниями, которые обладают существенной экспертизой и технологическими компетенциями. Сотрудничество с ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова позволяет работать с нормативно-технической базой и профессиональной экспертизой. Стратегическое партнёрство с HL связано с развитием лазерных технологий. Совместные проекты с производителями метизов, решётчатого настила, лакокрасочных материалов расширяют технологические возможности всей отрасли.Именно в этом заключается ключевой экономический эффект сообщества: компании получают доступ не только к заказам, но и к знаниям, технологиям, испытаниям и совместным инвестициям в развитие рынка. Одно из наиболее заметных направлений этой работы — участие в изменении нормативно-технической документации. Проблема заключается в том, что отдельный завод, столкнувшись с нормативным ограничением, далеко не всегда способен самостоятельно инициировать исследование и доказать необходимость изменения требований. Стоимость таких работ может быть неподъёмной для одной компании.В рамках сообщества модель принципиально иная. Если одна и та же проблема возникает у нескольких предприятий, Evraz Steel Building может консолидировать их запрос и организовать исследовательскую работу совместно с участниками рынка в рамках краудфандинга. Такой подход уже применяется, например, в отношении лазерной резки и лазерной очистки поверхности металлоконструкций для создания нового государственного стандарта (ГОСТ). Получается модель коллективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР): каждая компания инвестирует относительно небольшую сумму, но совокупно рынок получает полноценное исследование и основу для дальнейшего изменения нормативных требований.О совместном внедрении передовых технологийПохожий принцип работает и с технологическим развитием отрасли. Несколько лет назад рынок только начинал системно оценивать возможности лазерного оборудования. Сегодня благодаря сообществу у предприятий уже сформировалось понимание разных решений — от станков, ориентированных на минимальную себестоимость, до высокопроизводительных комплексов.Следующий этап — роботизация сварки металлоконструкций. Evraz Steel Building не предлагает предприятиям просто приобрести робота. Сначала необходимо оценить готовность самого производства: загрузку, номенклатуру, технологические процессы, квалификацию персонала и возможность перестроить производственную систему. Универсального рецепта роботизации не существует, но есть возможность пройти этот путь вместе с заводами: экспериментировать, тестировать решения, накапливать опыт и затем масштабировать то, что действительно работает. Именно здесь сообщество становится инструментом снижения инвестиционных рисков. Предприятие не обязано самостоятельно проходить весь путь от выбора технологии до её промышленной интеграции.Про развитие рынка металлоконструкцийСегодня Evraz Steel Building рассматривает сообщество как инфраструктуру долгосрочного развития рынка металлоконструкций. Его участники остаются самостоятельными компаниями, конкурируют между собой и преследуют собственные коммерческие цели. Но в тех вопросах, где интересы совпадают — технологическое развитие, производительность, подготовка кадров, нормативное регулирование, — они получают возможность действовать совместно.Evraz Steel Building остаётся заказчиком, даёт предприятиям возможность зарабатывать, но одновременно спрашивает: что мешает выполнять заказы быстрее, качественнее и эффективнее? Если проблема находится в устаревшей технологии, отсутствии компетенций или нормативном ограничении — решаем её вместе. Именно поэтому сегодня речь идёт уже не просто о партнёрской сети. Сообщество Evraz Steel Building стало механизмом коллективного развития отрасли — от конкретного производственного решения до изменения нормативной базы, которая определяет будущее стального строительства России.Автор: Евгений Самарин, заместитель управляющего директора Evraz Steel Building по взаимодействию с рынком металлоконструкций

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Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

мнения аналитиков, evraz steel building, бизнес, металлопрокат