https://1prime.ru/20260910/evro-873196590.html

Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ

Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару немного усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:56+0300

2026-09-10T16:56+0300

2026-09-10T16:56+0300

рынок

торги

сша

ецб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873196590.jpg?1789048573

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару немного усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов. По состоянию на 16.37 мск курс евро к доллару опускался до 1,1611 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,163 доллара за евро. До публикации решений ЕЦБ евро дешевел до 1,1616 доллара, минимально после этого показатель опускался до 1,1592 доллара. Курс доллара к иене рос до 154,19 иены со 153,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,26% - до 99,05 пункта. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%. Кроме того, регулятор сохранил прогноз по инфляции в еврозоне на 2026 год на уровне 3%, при этом повысив ожидания на 2027 год до 2,5% с июньской оценки в 2,3%. Прогноз по росту ВВП на текущий год был улучшен до 0,9% с 0,8%, на будущий – до 1,4% с 1,2%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, ецб