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Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ
Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ
Курс евро к доллару немного усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:56+0300
2026-09-10T16:56+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару немного усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов. По состоянию на 16.37 мск курс евро к доллару опускался до 1,1611 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,163 доллара за евро. До публикации решений ЕЦБ евро дешевел до 1,1616 доллара, минимально после этого показатель опускался до 1,1592 доллара. Курс доллара к иене рос до 154,19 иены со 153,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,26% - до 99,05 пункта. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%. Кроме того, регулятор сохранил прогноз по инфляции в еврозоне на 2026 год на уровне 3%, при этом повысив ожидания на 2027 год до 2,5% с июньской оценки в 2,3%. Прогноз по росту ВВП на текущий год был улучшен до 0,9% с 0,8%, на будущий – до 1,4% с 1,2%.
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рынок, торги, сша, ецб
Рынок, Торги, США, ЕЦБ
16:56 10.09.2026
 
Евро немного ослабел к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару усилил снижение после публикации итогов заседания ЕЦБ

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс евро к доллару немного усилил снижение в четверг после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов.
По состоянию на 16.37 мск курс евро к доллару опускался до 1,1611 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,163 доллара за евро. До публикации решений ЕЦБ евро дешевел до 1,1616 доллара, минимально после этого показатель опускался до 1,1592 доллара.
Курс доллара к иене рос до 154,19 иены со 153,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,26% - до 99,05 пункта.
По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%.
Кроме того, регулятор сохранил прогноз по инфляции в еврозоне на 2026 год на уровне 3%, при этом повысив ожидания на 2027 год до 2,5% с июньской оценки в 2,3%. Прогноз по росту ВВП на текущий год был улучшен до 0,9% с 0,8%, на будущий – до 1,4% с 1,2%.
 
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