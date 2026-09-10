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Цены на газ в Европе выросли на 4%

Цены на газ в Европе выросли на 4% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост, поднимаются на 4% - до 988 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:23+0300

2026-09-10T16:23+0300

2026-09-10T16:23+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост, поднимаются на 4% - до 988 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 951,3 доллара (-0,2%). А по состоянию на 8.56 мск показатель составлял 948,4 доллара (-0,5%), а на 15.53 мск - 987,8 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 953,4 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными, но в целом продолжают расти. Так, по итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% к июню, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А по итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. При этом в августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. А в минувший вторник они пробили 900 долларов. В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. Но значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice