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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером немного ослабили рост после приближения к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, поднимаются на 3% - до... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:41+0300

2026-09-10T22:41+0300

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газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером немного ослабили рост после приближения к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, поднимаются на 3% - до 985 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 951,3 доллара (-0,2%). Ценовой минимум на данный момент составляет 940,8 доллара (-1,3%), ценовой максимум - 993,7 доллара (+4,2%). А по состоянию на 22.06 мск показатель составлял 985 долларов (+3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 953,4 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice