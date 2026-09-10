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Удобрения в Евросоюзе подорожали на 13,4%

Удобрения в Евросоюзе подорожали на 13,4% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Удобрения в Евросоюзе подорожали на 13,4%

Удобрения подорожали в Евросоюзе по итогам второго квартала на 13,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало наиболее заметной динамикой с... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:50+0300

2026-09-10T12:50+0300

2026-09-10T12:50+0300

мировая экономика

литва

румыния

латвия

евростат

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Удобрения подорожали в Евросоюзе по итогам второго квартала на 13,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало наиболее заметной динамикой с четвертого квартала 2022 года, еще сильнее дорожали лишь энергоресурсы, что стало следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке этой весной, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. "Среди основных товаров и услуг, потребляемых в сельском хозяйстве, средняя цена... ... выросла... на удобрения и почвоулучшители - на 13,4%", - говорится в материалах Евростата. Из анализа агентства следует, что темпы роста стоимости удобрений стали максимальными с четвертого квартала 2022 года - тогда они в годовом выражении подорожали на 52,34% Сильнее подорожали лишь энергоресурсы и смазочные материалы - на 22%. При этом инфляция в других товарных группах значительно умереннее. "Средняя стоимость ресурсов, используемых в сельском хозяйстве (товаров и услуг, потребляемых в сельскохозяйственном производстве и не связанных с инвестициями, таких как энергоресурсы, удобрения и корма), во втором квартале 2026 года увеличилась на 4,7%", - отмечают в ведомстве. Этому предшествовал период относительной стабильности цен, продолжавшийся на протяжении всего прошлого года и в первом квартале текущего. Наиболее высокие темпы роста были отмечены в Литве (+16,4%), Румынии (+11,7%) и Латвии (+9,7%). Наименьшие темпы роста наблюдались в Венгрии и Португалии (+1,2% в каждой стране), а также на Мальте (+1,5%). Кризис вокруг Ирана вызвал перебои в мировой торговле и росту цен, приведя почти к полной блокаде Ормузского пролива - одного из ключевых мировых маршрутов поставок не только нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа, но также и удобрений.

литва

румыния

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мировая экономика, литва, румыния, латвия, евростат