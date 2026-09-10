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В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь
В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь
Отпускные цены сельхозпроизводителей на томаты и морковь во втором квартале выросли в ЕС рекордными темпами со второй половины 2023 года, следует из данных... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:41+0300
2026-09-10T16:41+0300
сельское хозяйство
бизнес
ес
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Отпускные цены сельхозпроизводителей на томаты и морковь во втором квартале выросли в ЕС рекордными темпами со второй половины 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, согласно данным ведомства, цены сельхозпроизводителей на томаты во втором квартале выросли на 23,41% в годовом выражении, что стало самым заметным значением с четвертого квартала 2023 года. А цены на морковь увеличились на 16,57% - это максимум с третьего квартала того же года. В целом же во втором квартале 2026 года средние цены реализации сельскохозяйственной продукции в ЕС снизились на 5,8% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Это стало третьим кварталом подряд, в котором наблюдалось снижение цен. Снизились во втором квартале отпускные цены сельхозпроизводителей и на ряд ключевых видов продукции. Например, на молоко - на 16,6%, на зерно - на 5,6% в годовом выражении.
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сельское хозяйство, бизнес, ес
Сельское хозяйство, Бизнес, ЕС
16:41 10.09.2026
 
В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь

Евростат: в ЕС во II квартале выросли отпускные цены на томаты и морковь

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Отпускные цены сельхозпроизводителей на томаты и морковь во втором квартале выросли в ЕС рекордными темпами со второй половины 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, согласно данным ведомства, цены сельхозпроизводителей на томаты во втором квартале выросли на 23,41% в годовом выражении, что стало самым заметным значением с четвертого квартала 2023 года.
А цены на морковь увеличились на 16,57% - это максимум с третьего квартала того же года.
В целом же во втором квартале 2026 года средние цены реализации сельскохозяйственной продукции в ЕС снизились на 5,8% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Это стало третьим кварталом подряд, в котором наблюдалось снижение цен.
Снизились во втором квартале отпускные цены сельхозпроизводителей и на ряд ключевых видов продукции. Например, на молоко - на 16,6%, на зерно - на 5,6% в годовом выражении.
 
Сельское хозяйствоБизнесЕС
 
 
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