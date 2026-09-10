https://1prime.ru/20260910/evrostat-873195854.html

В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь

В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Евросоюзе во II квартале выросли цены на томаты и морковь

Отпускные цены сельхозпроизводителей на томаты и морковь во втором квартале выросли в ЕС рекордными темпами со второй половины 2023 года, следует из данных... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:41+0300

2026-09-10T16:41+0300

2026-09-10T16:41+0300

сельское хозяйство

бизнес

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873195854.jpg?1789047678

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Отпускные цены сельхозпроизводителей на томаты и морковь во втором квартале выросли в ЕС рекордными темпами со второй половины 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, согласно данным ведомства, цены сельхозпроизводителей на томаты во втором квартале выросли на 23,41% в годовом выражении, что стало самым заметным значением с четвертого квартала 2023 года. А цены на морковь увеличились на 16,57% - это максимум с третьего квартала того же года. В целом же во втором квартале 2026 года средние цены реализации сельскохозяйственной продукции в ЕС снизились на 5,8% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Это стало третьим кварталом подряд, в котором наблюдалось снижение цен. Снизились во втором квартале отпускные цены сельхозпроизводителей и на ряд ключевых видов продукции. Например, на молоко - на 16,6%, на зерно - на 5,6% в годовом выражении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, ес