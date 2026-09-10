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Fesco видит потенциал в маршруте между Россией и Вьетнамом - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Fesco видит потенциал в маршруте между Россией и Вьетнамом
Fesco видит потенциал в маршруте между Россией и Вьетнамом - 10.09.2026, ПРАЙМ
Fesco видит потенциал в маршруте между Россией и Вьетнамом
Транспортная группа Fesco видит потенциал для развития маршрута между Россией и Вьетнамом и работает над сокращением сроков и повышением регулярности перевозок, | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:02+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco видит потенциал для развития маршрута между Россией и Вьетнамом и работает над сокращением сроков и повышением регулярности перевозок, сообщил глава группы Петр Иванов. Как сообщал накануне министр транспорта РФ Андрей Никитин, Россия и Вьетнам обсуждают регулярные железнодорожные перевозки грузов через Китай, в том числе планируется ускорить и наладить более регулярное сообщение между странами. "Железнодорожный сервис Fesco из Вьетнама в Россию через территорию Китая продолжает стабильно работать с момента запуска в 2025 году. Мы несколько раз в месяц осуществляем контейнерные отправки грузов в Московский регион. При этом видим значительный потенциал для дальнейшего развития этого маршрута и активно работаем над сокращением сроков и повышением регулярности перевозок", - рассказал гендиректор Fesco. Он отметил, что возможности для ускорения доставки во многом зависят от скоординированной работы всех участников перевозочного процесса. "А также от ситуации на погранпереходах и пропускной способности железнодорожных станций в Китае", - заключил Иванов. Железнодорожный сервис "Fesco Вьетнам шаттл" является сквозным железнодорожным маршрутом из Хошимина, Дананга и Ханоя в Москву через Китай. По данным компании, транзитное время из Москвы до Ханоя составляет 35 дней, из Москвы в Дананг - 39 дней, а из Москвы в Хошимин - 43 дня.
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бизнес, россия, москва, вьетнам, китай, fesco
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, FESCO
12:02 10.09.2026
 
Fesco видит потенциал в маршруте между Россией и Вьетнамом

Глава Fesco Иванов отметил потенциал для развития маршрута между Россией и Вьетнамом

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFesco
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco видит потенциал для развития маршрута между Россией и Вьетнамом и работает над сокращением сроков и повышением регулярности перевозок, сообщил глава группы Петр Иванов.
Как сообщал накануне министр транспорта РФ Андрей Никитин, Россия и Вьетнам обсуждают регулярные железнодорожные перевозки грузов через Китай, в том числе планируется ускорить и наладить более регулярное сообщение между странами.
"Железнодорожный сервис Fesco из Вьетнама в Россию через территорию Китая продолжает стабильно работать с момента запуска в 2025 году. Мы несколько раз в месяц осуществляем контейнерные отправки грузов в Московский регион. При этом видим значительный потенциал для дальнейшего развития этого маршрута и активно работаем над сокращением сроков и повышением регулярности перевозок", - рассказал гендиректор Fesco.
Он отметил, что возможности для ускорения доставки во многом зависят от скоординированной работы всех участников перевозочного процесса.
"А также от ситуации на погранпереходах и пропускной способности железнодорожных станций в Китае", - заключил Иванов.
Железнодорожный сервис "Fesco Вьетнам шаттл" является сквозным железнодорожным маршрутом из Хошимина, Дананга и Ханоя в Москву через Китай. По данным компании, транзитное время из Москвы до Ханоя составляет 35 дней, из Москвы в Дананг - 39 дней, а из Москвы в Хошимин - 43 дня.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВЬЕТНАМКИТАЙFESCO
 
 
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