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В Финляндии остановили третий энергоблок АЭС "Олкилуото" - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В Финляндии остановили третий энергоблок АЭС "Олкилуото"
В Финляндии остановили третий энергоблок АЭС "Олкилуото" - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Финляндии остановили третий энергоблок АЭС "Олкилуото"
Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановили из-за неисправности за несколько часов до начала ежегодного технического обслуживания, сообщила... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:22+0300
2026-09-10T11:22+0300
финляндия
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановили из-за неисправности за несколько часов до начала ежегодного технического обслуживания, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO). В августе этот же энергоблок снизил мощность из-за неисправности двух главных циркулярных насосов. "Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" был автоматически остановлен после обнаружения технической неисправности в парогенераторе, за несколько часов до запланированного отключения энергоблока от электросети для проведения техобслуживания", - говорится в сообщении оператора в соцсети X. Как уточняет TVO, на момент остановки энергоблок уже работал на низкой мощности. Техобслуживание продлится около 50 дней. Производство электроэнергии возобновится 30 октября, сообщил ранее оператор. АЭС "Олкилуото" располагается на западе страны. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии. Ранее в работе АЭС регулярно обнаруживались неисправности. В 2025 году первый энергоблок станции останавливал работу из-за повреждения трубы, ведущей к конденсатору, второй энергоблок прекращал работу из-за повышения влажности в генераторе турбинной установки. Также в прошлом году была утечка теплоносителя на третьем энергоблоке АЭС.
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финляндия
ФИНЛЯНДИЯ
11:22 10.09.2026
 
В Финляндии остановили третий энергоблок АЭС "Олкилуото"

Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановили из-за неисправности

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановили из-за неисправности за несколько часов до начала ежегодного технического обслуживания, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO).
В августе этот же энергоблок снизил мощность из-за неисправности двух главных циркулярных насосов.
"Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" был автоматически остановлен после обнаружения технической неисправности в парогенераторе, за несколько часов до запланированного отключения энергоблока от электросети для проведения техобслуживания", - говорится в сообщении оператора в соцсети X.
Как уточняет TVO, на момент остановки энергоблок уже работал на низкой мощности.
Техобслуживание продлится около 50 дней. Производство электроэнергии возобновится 30 октября, сообщил ранее оператор.
АЭС "Олкилуото" располагается на западе страны. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
Ранее в работе АЭС регулярно обнаруживались неисправности. В 2025 году первый энергоблок станции останавливал работу из-за повреждения трубы, ведущей к конденсатору, второй энергоблок прекращал работу из-за повышения влажности в генераторе турбинной установки. Также в прошлом году была утечка теплоносителя на третьем энергоблоке АЭС.
 
ФИНЛЯНДИЯ
 
 
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