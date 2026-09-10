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Первый Российско-Китайский туристический форум пройдет в апреле 2027 года

Первый Российско-Китайский туристический форум пройдет в апреле 2027 года - 10.09.2026, ПРАЙМ

Первый Российско-Китайский туристический форум пройдет в апреле 2027 года

Первый Российско-Китайский туристический форум пройдет в китайском Сиане в апреле 2027 года, сообщил спецпредставитель президента России по связям с... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:56+0300

2026-09-10T12:56+0300

2026-09-10T12:56+0300

туризм

бизнес

борис титов

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Первый Российско-Китайский туристический форум пройдет в китайском Сиане в апреле 2027 года, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "В апреле 2027 года мы предлагаем провести в Сиане, мы согласовали этот вопрос с нашими китайскими партнерами, первый Российско-Китайский туристический форум", - отметил Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. По его словам, он пройдет одновременно с международной туристической выставкой "Шелковый путь". VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, борис титов