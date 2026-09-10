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"Фосагро" в I полугодии нарастила долю в импорте удобрений Индией до 37%

"Фосагро" в I полугодии нарастила долю в импорте удобрений Индией до 37% - 10.09.2026, ПРАЙМ

"Фосагро" в I полугодии нарастила долю в импорте удобрений Индией до 37%

Группа "Фосагро" в первом полугодии текущего года нарастила долю в общем импорте удобрений Индией с 32% до 37%, в прошлом году объем поставок в Индию удвоился,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:18+0300

2026-09-10T17:18+0300

2026-09-10T17:18+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в первом полугодии текущего года нарастила долю в общем импорте удобрений Индией с 32% до 37%, в прошлом году объем поставок в Индию удвоился, заявил журналистам гендиректор компании Александр Гильгенберг. "Фосагро" является ключевым мировым поставщиком фосфорных удобрений в Индию. В прошлом году мы удвоили объемы экспорта в Индию, поставив более 2,6 миллиона тонн удобрений. По итогам первых шести месяцев этого года "Фосагро" нарастила долю в общем импорте Индии с 32 до 37%", - сказал он. По словам Гильгенберга, эти поставки помогают индийским фермерам стабильно производить продукты питания и гарантируют продовольственную безопасность страны. Компания "Фосагро" принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Индия" и мероприятиях бизнес-форума БРИКС в Нью-Дели, которые проходят в дни саммита БРИКС в Индии.

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бизнес, индия, фосагро, мировая экономика