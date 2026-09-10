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Французы враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики, пишет Poilitico
Французы враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики, пишет Poilitico - 10.09.2026, ПРАЙМ
Французы враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики, пишет Poilitico
Французы стали враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики Брюсселя и вопроса мигрантов, сообщает издание Poilitico со ссылкой на европейского чиновника. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:59+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Французы стали враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики Брюсселя и вопроса мигрантов, сообщает издание Poilitico со ссылкой на европейского чиновника. "Я никогда не видел Францию столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас. Брюссель и мигранты – это два главных источника страхов", - заявил источник изданию. На этом фоне предстоящее выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в блоке может не возыметь желаемого эффекта, другими словам, не увеличит число сторонников евроинтеграции среди французов, отмечает Politico. Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что граждане Евросоюза выходят на протесты из-за миграционной политики ЕС. По его словам, для европейских бюрократов, разжигающих войну и благоволящих мигрантам, все может "нехорошо" закончиться, так как граждане ЕС не намерены мириться с их "провальной" политикой и ложью.
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мировая экономика, общество , брюссель, франция, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, ес, ек, politico
Мировая экономика, Общество , Брюссель, ФРАНЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Кирилл Дмитриев, ЕС, ЕК, Politico
Французы враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики, пишет Poilitico
Poilitico: французы стали враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики ЕС и мигрантов