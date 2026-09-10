Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/fts-873197674.html
Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34%
Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34%
Профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13,34%, до 89,2 миллиарда долларов, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:09+0300
2026-09-10T17:09+0300
россия
финансы
сша
африка
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873197674.jpg?1789049354
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13,34%, до 89,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июле 2026 года составил 437,6 млрд долларов США и по сравнению с январем-июлем 2025 года увеличился на 12,3%, в том числе экспорт - 263,4 млрд долларов США (увеличение на 12,4%), импорт – 174,2 млрд долларов США (увеличение на 12,0%)", - говорится в сообщении ведомства. За семь месяцев прошлого года экспорт из России составлял 234,2 миллиарда долларов, импорт в Россию - 155,5 миллиарда долларов, следует из материалов ФТС. Таким образом, профицит внешней торговли РФ вырос с 78,7 миллиарда долларов в январе-июле 2025 года до 89,2 миллиарда долларов за аналогичный период 2026 года. "Основой российского экспорта в январе-июле 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,8%. В товарной структуре импорта в январе-июле 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,6%", - отмечается в сообщении. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 75,2%, при этом товарооборот с ними вырос на 16,3% в годовом выражении. На европейские страны пришлось 17,6% внешней торговли РФ, товарооборот с ними вырос на 2,5%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 3,6%, товарооборот с ними сократился на 3,5%. Доля стран Африки во внешней торговле составила 3,5%, рост товарооборота с ними составил 3,4%, отмечается в сообщении ФТС.
сша
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сша, африка, фтс россии
РОССИЯ, Финансы, США, АФРИКА, ФТС России
17:09 10.09.2026
 
Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34%

ФТС: профицит внешней торговли России вырос за семь месяцев на 13,34%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13,34%, до 89,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июле 2026 года составил 437,6 млрд долларов США и по сравнению с январем-июлем 2025 года увеличился на 12,3%, в том числе экспорт - 263,4 млрд долларов США (увеличение на 12,4%), импорт – 174,2 млрд долларов США (увеличение на 12,0%)", - говорится в сообщении ведомства.
За семь месяцев прошлого года экспорт из России составлял 234,2 миллиарда долларов, импорт в Россию - 155,5 миллиарда долларов, следует из материалов ФТС. Таким образом, профицит внешней торговли РФ вырос с 78,7 миллиарда долларов в январе-июле 2025 года до 89,2 миллиарда долларов за аналогичный период 2026 года.
"Основой российского экспорта в январе-июле 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,8%. В товарной структуре импорта в январе-июле 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,6%", - отмечается в сообщении.
Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 75,2%, при этом товарооборот с ними вырос на 16,3% в годовом выражении. На европейские страны пришлось 17,6% внешней торговли РФ, товарооборот с ними вырос на 2,5%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 3,6%, товарооборот с ними сократился на 3,5%. Доля стран Африки во внешней торговле составила 3,5%, рост товарооборота с ними составил 3,4%, отмечается в сообщении ФТС.
 
РОССИЯФинансыСШААФРИКАФТС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала