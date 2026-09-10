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Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34%

Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли России в январе-июле вырос на 13,34%

Профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13,34%, до 89,2 миллиарда долларов, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:09+0300

2026-09-10T17:09+0300

2026-09-10T17:09+0300

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финансы

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фтс россии

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13,34%, до 89,2 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июле 2026 года составил 437,6 млрд долларов США и по сравнению с январем-июлем 2025 года увеличился на 12,3%, в том числе экспорт - 263,4 млрд долларов США (увеличение на 12,4%), импорт – 174,2 млрд долларов США (увеличение на 12,0%)", - говорится в сообщении ведомства. За семь месяцев прошлого года экспорт из России составлял 234,2 миллиарда долларов, импорт в Россию - 155,5 миллиарда долларов, следует из материалов ФТС. Таким образом, профицит внешней торговли РФ вырос с 78,7 миллиарда долларов в январе-июле 2025 года до 89,2 миллиарда долларов за аналогичный период 2026 года. "Основой российского экспорта в январе-июле 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,8%. В товарной структуре импорта в январе-июле 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,6%", - отмечается в сообщении. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 75,2%, при этом товарооборот с ними вырос на 16,3% в годовом выражении. На европейские страны пришлось 17,6% внешней торговли РФ, товарооборот с ними вырос на 2,5%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 3,6%, товарооборот с ними сократился на 3,5%. Доля стран Африки во внешней торговле составила 3,5%, рост товарооборота с ними составил 3,4%, отмечается в сообщении ФТС.

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россия, финансы, сша, африка, фтс россии