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Цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года
Цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года
Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил "Газпром". | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T20:17+0300
2026-09-10T20:48+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил "Газпром". &quot;Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. На основных хабах цены с поставкой &quot;на день вперед&quot; превысили 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров&quot;, - сказано в сообщении.В компании добавили, что высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов."Начало осени и приближение отопительного сезона означают, что возможности для восстановления запасов газа в ПХГ стремительно сокращаются. В таких условиях рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и к конкуренции с азиатскими потребителями за СПГ", - говорится в сообщении.Так, по данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит "Газпром", на 8 сентября ПХГ Европы заполнены на 67,3%, а объем активного газа в них – на 12,8 миллиарда кубометров меньше, чем год назад."Газпром" ранее прогнозировал, что уровень заполненности ПХГ к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. В начале сентября Итконен сообщила, что ЕК может снизить нормы заполнения ПХГ до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону - с 1 октября по 30 апреля.
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газ, европа, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Газпром
20:17 10.09.2026 (обновлено: 20:48 10.09.2026)
 
Цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года

"Газпром": цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил "Газпром".

"Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. На основных хабах цены с поставкой "на день вперед" превысили 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов.
"Начало осени и приближение отопительного сезона означают, что возможности для восстановления запасов газа в ПХГ стремительно сокращаются. В таких условиях рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и к конкуренции с азиатскими потребителями за СПГ", - говорится в сообщении.
Так, по данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит "Газпром", на 8 сентября ПХГ Европы заполнены на 67,3%, а объем активного газа в них – на 12,8 миллиарда кубометров меньше, чем год назад.
"Газпром" ранее прогнозировал, что уровень заполненности ПХГ к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.
По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. В начале сентября Итконен сообщила, что ЕК может снизить нормы заполнения ПХГ до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону - с 1 октября по 30 апреля.
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