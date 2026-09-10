Цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года
"Газпром": цена на газ в Европе достигла уровней энергокризиса декабря 2022 года
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил "Газпром".
"Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. На основных хабах цены с поставкой "на день вперед" превысили 1 тысячу долларов за 1 тысячу кубометров", - сказано в сообщении.
В компании добавили, что высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов.
"Начало осени и приближение отопительного сезона означают, что возможности для восстановления запасов газа в ПХГ стремительно сокращаются. В таких условиях рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и к конкуренции с азиатскими потребителями за СПГ", - говорится в сообщении.
Так, по данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит "Газпром", на 8 сентября ПХГ Европы заполнены на 67,3%, а объем активного газа в них – на 12,8 миллиарда кубометров меньше, чем год назад.
"Газпром" ранее прогнозировал, что уровень заполненности ПХГ к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.
По мнению Еврокомиссии (ЕК), подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. В начале сентября Итконен сообщила, что ЕК может снизить нормы заполнения ПХГ до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону - с 1 октября по 30 апреля.