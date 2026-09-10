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Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии

Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ

Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии

Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду, сообщили в российском ведомстве. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T09:30+0300

2026-09-10T09:30+0300

2026-09-10T09:30+0300

бизнес

промышленность

индия

антон алиханов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду, сообщили в российском ведомстве. "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в рамках рабочей программы на международной промышленной выставке "Иннопром. Индия" встретился с Министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду", - говорится в сообщении Минпромторга России. Алиханов отметил, что российское предложение в области авиапромышленности носит комплексный характер. Оно включает переоснащение производственных мощностей, локализацию производства комплектующих для ремонта, технического обслуживания и сборки самолетов, обучение индийских специалистов. "В перспективе подобный подход может быть применен и по самолетам Ил-114-300", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, промышленность, индия, антон алиханов, минпромторг