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Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии
Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии
Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду, сообщили в российском ведомстве. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:30+0300
2026-09-10T09:30+0300
бизнес
промышленность
индия
антон алиханов
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду, сообщили в российском ведомстве. "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в рамках рабочей программы на международной промышленной выставке "Иннопром. Индия" встретился с Министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду", - говорится в сообщении Минпромторга России. Алиханов отметил, что российское предложение в области авиапромышленности носит комплексный характер. Оно включает переоснащение производственных мощностей, локализацию производства комплектующих для ремонта, технического обслуживания и сборки самолетов, обучение индийских специалистов. "В перспективе подобный подход может быть применен и по самолетам Ил-114-300", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, промышленность, индия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Промышленность, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
09:30 10.09.2026
 
Глава Минпромторга встретился с министром гражданской авиации Индии

Глава Минпромторга РФ Алиханов встретился с министром гражданской авиации Индии Найду

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов встретился с министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду, сообщили в российском ведомстве.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в рамках рабочей программы на международной промышленной выставке "Иннопром. Индия" встретился с Министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду", - говорится в сообщении Минпромторга России.
Алиханов отметил, что российское предложение в области авиапромышленности носит комплексный характер. Оно включает переоснащение производственных мощностей, локализацию производства комплектующих для ремонта, технического обслуживания и сборки самолетов, обучение индийских специалистов.
"В перспективе подобный подход может быть применен и по самолетам Ил-114-300", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
БизнесПромышленностьИНДИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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