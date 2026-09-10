https://1prime.ru/20260910/glava-873205757.html

В бундесбанке оценили последствия роста популярности правых партий в ФРГ

В бундесбанке оценили последствия роста популярности правых партий в ФРГ - 10.09.2026, ПРАЙМ

В бундесбанке оценили последствия роста популярности правых партий в ФРГ

Глава центрального банка ФРГ (бундесбанка) Йоахим Нагель считает, что растущая в Германии популярность правых партий отпугнет иностранных инвесторов от... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:19+0300

2026-09-10T20:19+0300

2026-09-10T20:24+0300

финансы

банки

германия

фрг

ецб

адг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873205757.jpg?1789061054

БЕРЛИН, 10 сен - ПРАЙМ. Глава центрального банка ФРГ (бундесбанка) Йоахим Нагель считает, что растущая в Германии популярность правых партий отпугнет иностранных инвесторов от направления своих инвестиций в ФРГ. Ранее оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), по предварительным данным, победила с результатом 43,8% голосов на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт. "Способствует ли это привлечению в страну иностранных инвесторов? Безусловно, нет. Думаю, они будут проявлять осторожность и воздерживаться от ведения здесь бизнеса. Так что да, меня это беспокоит", - заявил Нагель на пресс-конференции ЕЦБ, отвечая на соответствующий вопрос. В ходе выступления Нагель отметил, что он считает некоторые идеи, которые продвигают правые партии, экономически контрпродуктивными. АдГ лидирует с апреля среди всех партий Германии по популярности среди населения и существенно опережает правящую коалицию ФРГ в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.

германия

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, германия, фрг, ецб, адг