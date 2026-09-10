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В бундесбанке оценили последствия роста популярности правых партий в ФРГ
В бундесбанке оценили последствия роста популярности правых партий в ФРГ - 10.09.2026, ПРАЙМ
В бундесбанке оценили последствия роста популярности правых партий в ФРГ
Глава центрального банка ФРГ (бундесбанка) Йоахим Нагель считает, что растущая в Германии популярность правых партий отпугнет иностранных инвесторов от... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T20:19+0300
2026-09-10T20:19+0300
2026-09-10T20:24+0300
финансы
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БЕРЛИН, 10 сен - ПРАЙМ. Глава центрального банка ФРГ (бундесбанка) Йоахим Нагель считает, что растущая в Германии популярность правых партий отпугнет иностранных инвесторов от направления своих инвестиций в ФРГ. Ранее оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), по предварительным данным, победила с результатом 43,8% голосов на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт. "Способствует ли это привлечению в страну иностранных инвесторов? Безусловно, нет. Думаю, они будут проявлять осторожность и воздерживаться от ведения здесь бизнеса. Так что да, меня это беспокоит", - заявил Нагель на пресс-конференции ЕЦБ, отвечая на соответствующий вопрос. В ходе выступления Нагель отметил, что он считает некоторые идеи, которые продвигают правые партии, экономически контрпродуктивными. АдГ лидирует с апреля среди всех партий Германии по популярности среди населения и существенно опережает правящую коалицию ФРГ в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.
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финансы, банки, германия, фрг, ецб, адг
Финансы, Банки, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЕЦБ, АдГ
В бундесбанке оценили последствия роста популярности правых партий в ФРГ
Глава бундесбанка Нагель: популярности правых партий отпугнет инвесторов от Германии
БЕРЛИН, 10 сен - ПРАЙМ. Глава центрального банка ФРГ (бундесбанка) Йоахим Нагель считает, что растущая в Германии популярность правых партий отпугнет иностранных инвесторов от направления своих инвестиций в ФРГ.
Ранее оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), по предварительным данным, победила с результатом 43,8% голосов на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт.
"Способствует ли это привлечению в страну иностранных инвесторов? Безусловно, нет. Думаю, они будут проявлять осторожность и воздерживаться от ведения здесь бизнеса. Так что да, меня это беспокоит", - заявил Нагель на пресс-конференции ЕЦБ, отвечая на соответствующий вопрос.
В ходе выступления Нагель отметил, что он считает некоторые идеи, которые продвигают правые партии, экономически контрпродуктивными.
АдГ лидирует с апреля среди всех партий Германии по популярности среди населения и существенно опережает правящую коалицию ФРГ в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.