Сценариев по ставке больше, чем думали: рынок в растерянности

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В эту пятницу, 11 сентября, Банк России снова будет решать судьбу ключевой ставки. В июле регулятор уже снизил ее на четверть пункта — до 14%. Однако пространство для маневра, как подтвердил зампред ЦБ Алексей Заботкин, заметно сузилось. Рынок замер в ожидании: будет ли пауза или новое, пусть и символическое, снижение? Разберем ключевые факторы и вероятные сценарии.Главный ориентир для ЦБ — инфляция. Данные Росстата противоречивы: недельный рост цен после трех недель дефляции составил 0,01%, но годовой показатель ускорился до 6,23%. Давление на цены оказывает подорожавший бензин и ослабление рубля: официальный курс доллара уже перевалил за 80 рублей, а на внебиржевом рынке стремится к 81. К этому добавляется неопределенность с бюджетными расходами.Все это заставляет регулятор быть предельно осторожным. Исходя из прогноза ЦБ, где средняя ставка на 2026 год ожидается на уровне 14,5–14,6%, реалистичным диапазоном для сентября выглядит коридор 13,75–14%.Первый и закономерный вопрос: что будет происходить со вкладами? А здесь появился парадокс: ЦБ снижает ставку, но банки повышают доходность по депозитам. Максимальные ставки в топ-20 банков достигли 19% годовых. Причина — конкуренция за ликвидность: люди несут деньги на фондовый рынок, и банкам приходится бороться за вкладчика.Однако после заседания 11 сентября банки пересмотрят свои линейки, и осенний приток вкладчиков позволит им снизить ставки. Поэтому стратегия для вкладчиков — "лестница": разделить сумму на три части и разместить на 3, 6 и 12 месяцев. Сейчас короткие вклады дают максимальную доходность, а длинные позволяют зафиксировать высокий процент на будущее, когда ставки пойдут вниз.Снижение ставки ЦБ на четверть пункта практически не отразится на потребительских кредитах и кредитных картах. Средняя ставка по краткосрочным займам для физлиц составляет 32,1%, по долгосрочным — 19%. Эта переплата не привязана к ключевой ставке напрямую. Брать кредит сейчас попросту невыгодно. Приемлемые условия вернутся только тогда, когда ключевая ставка опустится хотя бы до 8–9%.Если кредитные карты или потребкредиты уже есть, свободные деньги лучше направить на их погашение. Для ипотеки стратегия зависит от ставки. Если у вас "Семейная" под 6%, досрочное погашение невыгодно. Лучше разместить деньги в инструменты с доходностью выше. Например, длинные ОФЗ дают 15,2% при погашении. Купонами с них можно гасить ипотеку, а тело вклада вернется с премией. Дорогую ипотеку под 18–19% стоит попытаться рефинансировать, например, переводя зарплату в банк, что может дать скидку в 1 процентный пункт.Автор: Ольга Гогаладзе, экономист и эксперт по финансовым рынкам
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В эту пятницу, 11 сентября, Банк России снова будет решать судьбу ключевой ставки. В июле регулятор уже снизил ее на четверть пункта — до 14%. Однако пространство для маневра, как подтвердил зампред ЦБ Алексей Заботкин, заметно сузилось. Рынок замер в ожидании: будет ли пауза или новое, пусть и символическое, снижение? Разберем ключевые факторы и вероятные сценарии.
Главный ориентир для ЦБ — инфляция. Данные Росстата противоречивы: недельный рост цен после трех недель дефляции составил 0,01%, но годовой показатель ускорился до 6,23%. Давление на цены оказывает подорожавший бензин и ослабление рубля: официальный курс доллара уже перевалил за 80 рублей, а на внебиржевом рынке стремится к 81. К этому добавляется неопределенность с бюджетными расходами.
Все это заставляет регулятор быть предельно осторожным. Исходя из прогноза ЦБ, где средняя ставка на 2026 год ожидается на уровне 14,5–14,6%, реалистичным диапазоном для сентября выглядит коридор 13,75–14%.
Наиболее вероятный сценарий предполагает снижение на 0,25 процентных пункта - до 13,75%. Инфляция замедляется, а рынок гособлигаций с их доходностями под 15,2% остро нуждается в поддержке. Умеренное снижение ставки поможет государству размещать новые займы.
Сценарий паузы: сохранение ставки на уровне 14%. Он возможен, если рубль продолжит слабеть, а инфляция начнет ускоряться.
Наконец, мягкий сценарий: снижение до 13,5%. Для этого нужны сильные сигналы охлаждения экономики, которых пока нет.
Первый и закономерный вопрос: что будет происходить со вкладами? А здесь появился парадокс: ЦБ снижает ставку, но банки повышают доходность по депозитам. Максимальные ставки в топ-20 банков достигли 19% годовых. Причина — конкуренция за ликвидность: люди несут деньги на фондовый рынок, и банкам приходится бороться за вкладчика.
Однако после заседания 11 сентября банки пересмотрят свои линейки, и осенний приток вкладчиков позволит им снизить ставки. Поэтому стратегия для вкладчиков — "лестница": разделить сумму на три части и разместить на 3, 6 и 12 месяцев. Сейчас короткие вклады дают максимальную доходность, а длинные позволяют зафиксировать высокий процент на будущее, когда ставки пойдут вниз.
Снижение ставки ЦБ на четверть пункта практически не отразится на потребительских кредитах и кредитных картах. Средняя ставка по краткосрочным займам для физлиц составляет 32,1%, по долгосрочным — 19%. Эта переплата не привязана к ключевой ставке напрямую. Брать кредит сейчас попросту невыгодно. Приемлемые условия вернутся только тогда, когда ключевая ставка опустится хотя бы до 8–9%.
Если кредитные карты или потребкредиты уже есть, свободные деньги лучше направить на их погашение. Для ипотеки стратегия зависит от ставки. Если у вас "Семейная" под 6%, досрочное погашение невыгодно. Лучше разместить деньги в инструменты с доходностью выше. Например, длинные ОФЗ дают 15,2% при погашении. Купонами с них можно гасить ипотеку, а тело вклада вернется с премией. Дорогую ипотеку под 18–19% стоит попытаться рефинансировать, например, переводя зарплату в банк, что может дать скидку в 1 процентный пункт.
Автор: Ольга Гогаладзе, экономист и эксперт по финансовым рынкам
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