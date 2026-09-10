https://1prime.ru/20260910/gorelkina-873139299.html

Перечислены профессии, которые может обесценить искусственный интеллект

Перечислены профессии, которые может обесценить искусственный интеллект - 10.09.2026, ПРАЙМ

Перечислены профессии, которые может обесценить искусственный интеллект

Искусственный интеллект вряд ли одномоментно приведет к массовому снижению зарплат, однако он уже меняет стоимость отдельных рабочих задач. Как рассказала... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T02:02+0300

2026-09-10T02:02+0300

2026-09-10T02:02+0300

технологии

общество

ии

развитие ии

рынок труда

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Искусственный интеллект вряд ли одномоментно приведет к массовому снижению зарплат, однако он уже меняет стоимость отдельных рабочих задач. Как рассказала агентству "Прайм" зампред совета директоров АО ХК "СДС", член совета директоров КАО "Азот" Анастасия Горелкина, в первую очередь под давлением могут оказаться специалисты, чья работа состоит из повторяемых, стандартизированных операций.В их число попадает подготовка типовых текстов, первичная обработка данных, создание простых визуалов, расшифровок, базовых переводов, составления отчетов и ответов клиентам."В зоне риска — junior-копирайтеры, контент-менеджеры, операторы первой линии поддержки, ассистенты в маркетинге, специалисты по карточкам товаров, начинающие дизайнеры, переводчики несложных материалов и сотрудники, работающие с большими массивами однотипной информации", - говорит Горелкина.Нейросети способны за секунды подготовить черновик письма, описание товара, презентацию, подборку рекламных идей или сводку данных. Для бизнеса это означает снижение себестоимости части процессов, а для рынка труда — пересмотр ставок за простую исполнительскую работу.При этом речь не обязательно идет о прямом сокращении зарплаты. Давление может проявляться иначе: работодатели будут ожидать от одного сотрудника большего объема задач за то же вознаграждение, учитывая, что часть работы можно ускорить с помощью ИИ.Особенно заметно это может быть на рынке фриланса и в массовых сервисных профессиях, где заказчику проще сравнить цену человеческой работы с результатом, который он способен получить через нейросеть.Однако сама профессия не исчезает только потому, что ИИ умеет выполнять отдельные операции. Наиболее устойчивыми окажутся специалисты, которые умеют работать не по шаблону: понимают бизнес-задачу, анализируют контекст, принимают решения, общаются с клиентом, проверяют факты, несут ответственность за итоговый результат и могут оценить качество ответа, подготовленного нейросетью.Например, ИИ может быстро написать несколько вариантов рекламного текста, но не всегда способен точно определить, какой из них соответствует стратегии бренда, не содержит репутационных рисков и будет убедителен для конкретной аудитории. Поэтому под угрозой скорее не профессии целиком, а низкооплачиваемый сегмент рутинных задач внутри них.В долгосрочной перспективе выиграют сотрудники, которые научатся использовать ИИ как инструмент повышения производительности. "Их ценность будет определяться способностью поставить задачу, проверить результат, исправить ошибки и превратить набор данных в качественный материал", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260909/rabota-873130330.html

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технологии, общество , ии, развитие ии, рынок труда