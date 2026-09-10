https://1prime.ru/20260910/gosduma-873197903.html

В Госдуме предложили создать сервис подачи заявлений на кредитные каникулы

В Госдуме предложили создать сервис подачи заявлений на кредитные каникулы - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать сервис подачи заявлений на кредитные каникулы

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать на цифровой платформе МСП.РФ единый сервис подачи заявлений на кредитные каникулы во все банки. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:17+0300

2026-09-10T17:17+0300

2026-09-10T17:17+0300

финансы

россия

максим решетников

мсп

госдума

корпорация мсп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873197903.jpg?1789049846

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать на цифровой платформе МСП.РФ единый сервис подачи заявлений на кредитные каникулы во все банки. "Считаем целесообразным распространить уже применяемую модель единого цифрового окна на заявления о кредитных каникулах по Федеральному закону № 276-ФЗ. Для этого предлагается предусмотреть портал МСП.РФ в качестве самостоятельного юридически значимого способа направления требования", - сказано в обращении на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Депутаты добавили, что сервис должен позволять заемщику выбрать конкретный кредитный договор и конкретного кредитора, сформировать требование по установленной форме, приложить необходимые документы и согласия поручителя или залогодателя при их необходимости, после чего автоматически передать материалы соответствующему кредитору и сформировать подтверждение даты и времени отправки и получения. "Единый сервис целесообразно распространить на всех кредиторов, на которых распространяется федеральный закон № 276-ФЗ, включая кредитные организации, предусмотренные законом микрофинансовые организации и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ", - уточняется в документе. Авторы инициативы считают, что предлагаемый механизм позволит предпринимателю подавать требование по единым правилам независимо от кредитора, снизит риск споров о способе и дате обращения, упростит сбор подтверждающих документов и создаст прозрачную историю прохождения заявления. Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ в 2022 году и функционирует в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, максим решетников, мсп, госдума, корпорация мсп