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Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона

Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона - 10.09.2026, ПРАЙМ

Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона

Собственные доходы Псковской области сейчас являются драйвером роста регионального бюджета, доложил губернатор Михаил Ведерников президенту РФ Владимиру Путину. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:57+0300

2026-09-10T14:57+0300

2026-09-10T15:05+0300

россия

финансы

псковская область

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Собственные доходы Псковской области сейчас являются драйвером роста регионального бюджета, доложил губернатор Михаил Ведерников президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства встретился с Ведерниковым в четверг. "Важно отметить, что именно собственные доходы сейчас являются таким драйвером роста регионального бюджета. В 2023 году мы прибавили 6 миллиардов рублей, в 2024-м - 4,6 миллиарда и 2,7 (миллиарда рублей - ред.) в 2025 году. И в результате доля в консолидированном бюджете наших доходов составила 68%. За последние несколько десятилетий это впервые, такого не было раньше никогда", - сказал Ведерников.

псковская область

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россия, финансы, псковская область, владимир путин