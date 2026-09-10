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Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона
Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона - 10.09.2026, ПРАЙМ
Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона
Собственные доходы Псковской области сейчас являются драйвером роста регионального бюджета, доложил губернатор Михаил Ведерников президенту РФ Владимиру Путину. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:57+0300
2026-09-10T15:05+0300
россия
финансы
псковская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Собственные доходы Псковской области сейчас являются драйвером роста регионального бюджета, доложил губернатор Михаил Ведерников президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства встретился с Ведерниковым в четверг. "Важно отметить, что именно собственные доходы сейчас являются таким драйвером роста регионального бюджета. В 2023 году мы прибавили 6 миллиардов рублей, в 2024-м - 4,6 миллиарда и 2,7 (миллиарда рублей - ред.) в 2025 году. И в результате доля в консолидированном бюджете наших доходов составила 68%. За последние несколько десятилетий это впервые, такого не было раньше никогда", - сказал Ведерников.
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россия, финансы, псковская область, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владимир Путин
14:57 10.09.2026 (обновлено: 15:05 10.09.2026)
 
Псковский губернатор рассказал о росте доходов региона

Ведерников: собственные доходы Псковской области являются драйвером роста бюджета региона

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Собственные доходы Псковской области сейчас являются драйвером роста регионального бюджета, доложил губернатор Михаил Ведерников президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства встретился с Ведерниковым в четверг.
"Важно отметить, что именно собственные доходы сейчас являются таким драйвером роста регионального бюджета. В 2023 году мы прибавили 6 миллиардов рублей, в 2024-м - 4,6 миллиарда и 2,7 (миллиарда рублей - ред.) в 2025 году. И в результате доля в консолидированном бюджете наших доходов составила 68%. За последние несколько десятилетий это впервые, такого не было раньше никогда", - сказал Ведерников.
 
РОССИЯФинансыПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬВладимир Путин
 
 
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