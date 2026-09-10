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Губернатор Псковской области доложил Путину о развитии аэропорта Пскова

Губернатор Псковской области доложил Путину о развитии аэропорта Пскова - 10.09.2026, ПРАЙМ

Губернатор Псковской области доложил Путину о развитии аэропорта Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о развитии аэропорта Пскова. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:40+0300

2026-09-10T15:40+0300

2026-09-10T15:40+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о развитии аэропорта Пскова. Глава государства встретился с Ведерниковым в четверг. "Я вам докладывал несколько лет назад, спасибо тоже за поддержку, мы восстановили работу нашего аэропорта. Общий объем пассажиров в прошлом году составил 142 тысячи человек", - сказал Ведерников. Он отметил, что пассажиропоток аэропорта планируется увеличить до 300 тысяч человек до 2030 года. "Мы открываем новый терминал прилета и ставим под капитальный ремонт существующий. Вообще с инвесторами договорились, что до 2030 года как минимум до 300 тысяч должны догнать, и вообще потенциал аэропортового комплекса будет порядка полумиллиона человек. Это для нас тоже серьезно", - доложил губернатор.

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бизнес, россия, псковская область, псков, владимир путин