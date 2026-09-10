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Гурьев рассказал, как можно реализовать потенциал БРИКС

Гурьев рассказал, как можно реализовать потенциал БРИКС - 10.09.2026, ПРАЙМ

Гурьев рассказал, как можно реализовать потенциал БРИКС

Сложности с расчетами и в логистике наряду с различиями в регулировании и таможенных процедурах являются барьерами на пути к полной реализации потенциала БРИКС, | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:16+0300

2026-09-10T22:21+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Сложности с расчетами и в логистике наряду с различиями в регулировании и таможенных процедурах являются барьерами на пути к полной реализации потенциала БРИКС, считает глава российской части Делового совета БРИКС, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "На пути к полной реализации потенциала БРИКС еще сохраняются барьеры: различия в регулировании и таможенных процедурах, сложности с расчетами, сертификацией и подтверждением соответствия, а также "узкие" места в логистике и цепочках поставок", - сказал Гурьев журналистам, подводя итоги работы российской части Делового совета БРИКС. По его словам, пока эти препятствия не будут сняты, "совместные проекты будут терять в эффективности, а новые инициативы - пробуксовывать на старте". "Мы договорились об устранении этих барьеров как приоритете, без которого все наши планы рискуют остаться лишь намерениями", - добавил Гурьев. Он рассказал, что российская часть Делового совета в этом году сформировала портфель предложений по девяти основным направлениям, а также по ряду межотраслевых треков, требующих взаимодействия бизнеса, финансовых институтов, регуляторов и институтов развития. "На каждом направлении есть конкретные результаты. Среди инициатив, которые значительно продвинулись за отчетный период – Альянс кредитных рейтинговых агентств стран БРИКС, Фонд БРИКС для поддержки малого и среднего предпринимательства, Зерновая биржа и Международная платформа удаленной занятости", - рассказал Гурьев. Кроме того, продолжил он, в рамках энергетического трека подготовлена дорожная карта сотрудничества до 2030 года, прорабатывается запуск Углеродного хаба БРИКС; в сфере промышленности продвигается создание "Системы управления качеством БРИКС", а также "Платформы сотрудничества по передовым производственным технологиям". Он также поблагодарил индийских партнеров, которые являются председателями в БРИКС в этом году, за конструктивную работу. "Ключевое условие, чтобы наши совместные наработки не пропали при смене председательства, – это преемственность. В следующем году председательство переходит к Китаю. Уже сейчас для нас важно по ключевым инициативам зафиксировать достигнутые договоренности, ответственных и следующий этап работы, чтобы проекты продолжали свое развитие", - заключил Гурьев.

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технологии, россия, китай