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Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября
Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября - 10.09.2026, ПРАЙМ
Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября
Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас сообщил РИА Новости, что покинет пост 1 ноября, отметив, что решение уже согласовано с акционерами издания. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T21:31+0300
2026-09-10T21:34+0300
бизнес
россия
ведомости
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас сообщил РИА Новости, что покинет пост 1 ноября, отметив, что решение уже согласовано с акционерами издания. "Мы действительно обсудили с акционерами мое увольнение. Они попросили доработать до конца сентября. Я это, естественно, сделаю с удовольствием. Выпущу октябрьский номер журнала, и с первого ноября я компанию "Эксперт-медиа" покидаю", - рассказал Харнас. Он также не стал разглашать подробности о дальнейших планах, отметив, что "находится в стадии переговоров" с потенциальным новым местом работы. Издателем журнала "Эксперт" является компания "Эксперт.Медиа". Харнас был назначен на должность главного редактора объединенной редакции издания, включающего в себя печатную и интернет-версию журнала, в октябре 2023 года. Ранее Харнас занимал руководящие позиции в редакциях ведущих деловых изданий России. Он работал в том числе в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, Ведомости
21:31 10.09.2026 (обновлено: 21:34 10.09.2026)
 
Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября

РИА Новости: главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас сообщил РИА Новости, что покинет пост 1 ноября, отметив, что решение уже согласовано с акционерами издания.
"Мы действительно обсудили с акционерами мое увольнение. Они попросили доработать до конца сентября. Я это, естественно, сделаю с удовольствием. Выпущу октябрьский номер журнала, и с первого ноября я компанию "Эксперт-медиа" покидаю", - рассказал Харнас.
Он также не стал разглашать подробности о дальнейших планах, отметив, что "находится в стадии переговоров" с потенциальным новым местом работы.
Издателем журнала "Эксперт" является компания "Эксперт.Медиа". Харнас был назначен на должность главного редактора объединенной редакции издания, включающего в себя печатную и интернет-версию журнала, в октябре 2023 года.
Ранее Харнас занимал руководящие позиции в редакциях ведущих деловых изданий России. Он работал в том числе в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
 
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