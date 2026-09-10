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Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября

Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября - 10.09.2026, ПРАЙМ

Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас покинет пост 1 ноября

Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас сообщил РИА Новости, что покинет пост 1 ноября, отметив, что решение уже согласовано с акционерами издания. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:31+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Главный редактор журнала "Эксперт" Алексей Харнас сообщил РИА Новости, что покинет пост 1 ноября, отметив, что решение уже согласовано с акционерами издания. "Мы действительно обсудили с акционерами мое увольнение. Они попросили доработать до конца сентября. Я это, естественно, сделаю с удовольствием. Выпущу октябрьский номер журнала, и с первого ноября я компанию "Эксперт-медиа" покидаю", - рассказал Харнас. Он также не стал разглашать подробности о дальнейших планах, отметив, что "находится в стадии переговоров" с потенциальным новым местом работы. Издателем журнала "Эксперт" является компания "Эксперт.Медиа". Харнас был назначен на должность главного редактора объединенной редакции издания, включающего в себя печатную и интернет-версию журнала, в октябре 2023 года. Ранее Харнас занимал руководящие позиции в редакциях ведущих деловых изданий России. Он работал в том числе в "Коммерсанте" и "Ведомостях".

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бизнес, россия, ведомости