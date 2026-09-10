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Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов

Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов

России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:31+0300

2026-09-10T12:31+0300

2026-09-10T12:31+0300

россия

китай

марат хуснуллин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского форума малого и среднего бизнеса в "Национальном центре". "Огромные у нас возможности по развитию в совместной работе по мастер-планам и комплексному развитию городов", – заявил он. Вице-премьер отметил огромный опыт китайских компаний в данной сфере и рассказал, как лично убедился в этом во время своей поездки в город Сюнъань. "Я был впечатлен уровнем планирования, согласованности городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры, вниманием к экологии и качеству жизни людей. Это хороший пример, который нам точно нужно в России применять", – подчеркнул Хуснуллин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, марат хуснуллин