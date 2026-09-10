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Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов
России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:31+0300
2026-09-10T12:31+0300
2026-09-10T12:31+0300
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китай
марат хуснуллин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского форума малого и среднего бизнеса в "Национальном центре".
"Огромные у нас возможности по развитию в совместной работе по мастер-планам и комплексному развитию городов", – заявил он.
Вице-премьер отметил огромный опыт китайских компаний в данной сфере и рассказал, как лично убедился в этом во время своей поездки в город Сюнъань.
"Я был впечатлен уровнем планирования, согласованности городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры, вниманием к экологии и качеству жизни людей. Это хороший пример, который нам точно нужно в России применять", – подчеркнул Хуснуллин.
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россия, китай, марат хуснуллин
РОССИЯ, КИТАЙ, Марат Хуснуллин
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов
Хуснуллин: России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского форума малого и среднего бизнеса в "Национальном центре".
"Огромные у нас возможности по развитию в совместной работе по мастер-планам и комплексному развитию городов", – заявил он.
Вице-премьер отметил огромный опыт китайских компаний в данной сфере и рассказал, как лично убедился в этом во время своей поездки в город Сюнъань.
"Я был впечатлен уровнем планирования, согласованности городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры, вниманием к экологии и качеству жизни людей. Это хороший пример, который нам точно нужно в России применять", – подчеркнул Хуснуллин.