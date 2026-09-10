Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/husnullin-873181390.html
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов
России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:31+0300
2026-09-10T12:31+0300
россия
китай
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873181390.jpg?1789032706
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского форума малого и среднего бизнеса в "Национальном центре". "Огромные у нас возможности по развитию в совместной работе по мастер-планам и комплексному развитию городов", – заявил он. Вице-премьер отметил огромный опыт китайских компаний в данной сфере и рассказал, как лично убедился в этом во время своей поездки в город Сюнъань. "Я был впечатлен уровнем планирования, согласованности городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры, вниманием к экологии и качеству жизни людей. Это хороший пример, который нам точно нужно в России применять", – подчеркнул Хуснуллин.  
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, марат хуснуллин
РОССИЯ, КИТАЙ, Марат Хуснуллин
12:31 10.09.2026
 
Хуснуллин призвал использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов

Хуснуллин: России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. России необходимо использовать опыт Китая при подготовке мастер-планов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании VII Российско-китайского форума малого и среднего бизнеса в "Национальном центре".
"Огромные у нас возможности по развитию в совместной работе по мастер-планам и комплексному развитию городов", – заявил он.
Вице-премьер отметил огромный опыт китайских компаний в данной сфере и рассказал, как лично убедился в этом во время своей поездки в город Сюнъань.
"Я был впечатлен уровнем планирования, согласованности городской среды, транспортной и инженерной инфраструктуры, вниманием к экологии и качеству жизни людей. Это хороший пример, который нам точно нужно в России применять", – подчеркнул Хуснуллин.
 
 
РОССИЯКИТАЙМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала